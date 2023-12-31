После успешного выпуска Redmi K70 и двух схожих моделей, появились неофициальные слухи о том, что компания Xiaomi планирует представить новую флагманскую модель из серии Redmi K70.

В прошлом месяце Xiaomi выпустила на китайский рынок новые модели смартфонов Redmi K70, K70 Pro и K70E. Ожидается, что в ближайшие месяцы эти устройства появятся и на международном рынке под брендами Xiaomi, такими как Poco и Redmi. Однако компания Xiaomi также готовит к выпуску новый флагман из серии Redmi K70 – модель Redmi K70 Ultra. Эти сведения поступили от "Digital Chat Station", известного и заслуживающего доверия источника информации о смартфонах. Новость стала несколько неожиданной, учитывая, что Redmi K60 Ultra был представлен совсем недавно – в августе, а модели Redmi K60 и K60 Pro появились в начале этого года. Таким образом, можно ожидать дебюта Redmi K70 Ultra примерно в середине 2024 года.

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По слухам, новый смартфон Redmi K70 Ultra будет официально называться Redmi K70 Extreme Edition. Он будет оснащен новым процессором Dimensity 9300 от MediaTek, который, как ожидается, будет работать на уровне флагманского процессора Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, Redmi K70 Ultra, скорее всего, будет оснащен OLED-экраном с разрешением 1,5K или 2K 8Т. Это означает, что дисплей смартфона будет иметь высокое разрешение и отличное качество изображения. Пока что это все известные подробности о грядущем флагмане от Xiaomi. Ожидается, что по мере приближения к дате выпуска Redmi K70 Ultra будет появляться все больше информации об этом устройстве.