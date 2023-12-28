Первый электромобиль Xiaomi, оснащенный никелевыми батареями BYD LFP или CATL, также будет иметь версию с аккумулятором мощностью 150 кВт*ч.

Третий по величине производитель смартфонов в мире недавно объявил о выпуске своего первого электромобиля — Xiaomi SU7. Этот высокопроизводительный седан имеет запас хода до 1200 км в цикле CLTC, что, скорее всего, означает примерно 525 миль по EPA. Однако версия Pro с батареей емкостью 150 кВт*ч будет доступна не раньше 2025 года, в то время как NIO уже недавно протестировала свой электромобиль с запасом хода 600 миль и полутвердотельной батареей емкостью 150 кВт*ч на шоссе.

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С другой стороны, Xiaomi SU7 и SU7 Max уже начинают производство в этом месяце и будут доступны для покупки в 2024 году. Эти седаны будут продаваться под брендом Mi, который известен благодаря смартфонам Xiaomi, и будут предлагаться в голубом, сером и зеленом цветах. Что касается розничной цены Xiaomi SU7, генеральный директор не раскрыл точную сумму, но намекнул, что она будет немного выше, что не удивительно, учитывая характеристики SU7.

Xiaomi разработала собственную архитектуру электромобилей под названием Modena, включающую современную трансмиссию и аккумулятор, интегрированный в шасси. Производство автомобилей будет осуществляться на заводах BAC с использованием метода гигакастинга, похожего на используемый Tesla, который Xiaomi называет Hypercasting. Два начальных варианта батареи — BYD LFP на 73,6 кВт*ч и высоконикелевая CATL на 101 кВт*ч — позволяют проехать около 800 км без подзарядки. Однако стоит отметить, что это связано с китайским циклом CLTC, который Агентство по охране окружающей среды в США обычно сокращает на треть.

Xiaomi SU7 будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях, с одним двигателем мощностью 220 кВт (295 л.с.) и двумя двигателями для полной мощности 495 кВт (664 л.с.), а также с максимальной скоростью до 265 км/ч. Xiaomi HyperEngine моторы способны вращаться со скоростью до 21 000 об/мин и разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,78 секунды. Xiaomi оснастит SU7 всеми современными интеллектуальными функциями электромобилей, включая автономное вождение с помощью камер высокого разрешения, LiDAR, радара и ультразвуковых датчиков. Весь интерфейс салона будет работать на Hyper OS от Xiaomi. Единственная деталь, которая остается неизвестной, — точный ценовой диапазон для Xiaomi SU7.