Он имеет 10,4-дюймовый экран с довольно высоким разрешением и предназначен для бюджетного сегмента рынка и имеет соответствующие подходящие функции.

По сообщениям на различных иностранных форумах стало известно, что компания Doogee планирует выпустить новый планшет под названием T20E, основанный на операционной системе Android, который предназначается для бюджетного сегмента рынка. Главной целевой аудиторией для этого устройства, вероятно, станут потребители, ориентирующиеся на доступную цену и ищущие планшет для просмотра веб-страниц и воспроизведения мультимедийного контента. С дисплеем размером 10,4 дюйма и разрешением 1200 x 2000 пикселей, T20E идеально подходит для таких целей. Однако, по некоторым данным, устройству не хватает сертификации Widevine, что означает, что материалы Netflix, к примеру, не могут быть воспроизведены в полном разрешении.

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Согласно неподтвержденным данным, в качестве чипсета в планшете будет использоваться Unisoc Tiger T616, уже знакомый многим пользователям. Этот чипсет включает в себя два вычислительных ядра Cortex A75 и шесть ядер Cortex A55, а также графический процессор Mali-G57 MP1. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, что считается достаточным. Встроенная память равна 256 ГБ и может быть расширена, но при этом потребуется отказаться от использования второй SIM-карты, так как второй слот является комбинированным. Габариты устройства составляют 245,8 x 155,6 мм, а его толщина составляет всего 7,9 мм, включая постоянно установленную батарею емкостью 8300 мА*ч. Вес планшета составляет 478 граммов. Зарядное устройство мощностью только до 18 Вт. Важно отметить, что в устройстве также установлено целых четыре динамика. На данный момент нет информации о цене и доступности планшета.