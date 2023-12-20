Видео было передано на Землю с расстояния 19 миллионов миль, что почти в 80 раз превышает расстояние от Луны со скоростью передачи данных 267 Мбит/с, что быстрее, чем у многих интернет-соединений.

Для лиц, испытывающих недостаток в видеороликах с кошками, НАСА приготовило особенное предложение. С космического корабля, находящегося далеко за пределами Луны, агентство транслировало видео, где кот с именем Тейтер преследует лазер. Следуя теме видео, НАСА отправило отснятый материал на Землю с помощью новейшей лазерной системы связи. Для видеоролика, который достиг компьютеров агентства на расстоянии примерно 19 миллионов миль, задержка передачи была относительно низкой. Как сообщает НАСА: «Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы достичь Земли, и он был отправлен с максимальной скоростью передачи данных системы 267 мегабит в секунду». Эта скорость передачи выше, чем у большинства интернет-соединений, доступных в США.

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Что касается космического корабля, то он называется «Психея». НАСА запустило его еще в октябре этого года для исследования астероида. Космический корабль оснащен DSOC — экспериментальной системой оптической связи. Он предназначен для использования лазеров ближнего инфракрасного диапазона для передачи данных на огромные пространства космоса. Видеоролик, который транслировало НАСА, был загружен на космический корабль «Психея» перед октябрьским запуском. 11 декабря аппарату удалось отправить видеоданные на расстояние 19 миллионов миль в Паломарскую обсерваторию, расположенную в Калифорнии, а затем они были отправлены на компьютеры агентства.