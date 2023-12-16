Yunguai REV-9 также оснащен NVIDIA RTX 4080 и встроенным раздельным жидкостным охлаждением.

Американская компания AMD активно продвигает свою линейку процессоров EPYC, предназначенных для использования в серверных приложениях. В основном эти процессоры отличаются высоким энергопотреблением и требовательностью к надежной системе охлаждения. Однако китайский производитель Xinjuneng решил поставить эти процессоры в свои ноутбуки, несмотря на вышеуказанные сложности. Стоит отметить, что Xinjuneng начал сбор средств на краудфандинговой платформе для создания портативного ПК под названием Yunguai REV-9. Хотя его габариты (420 x 325 x 46 мм) немного превышают стандартные параметры ноутбука, можно назвать его действительно портативным. Однако большой размер и вес могут создавать неудобства при работе на коленях. Xinjuneng предлагает использовать массивный форм-фактор в своей системе, и похоже, что этот выбор оправдан.

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Вот что находится внутри корпуса Yunguai REV-9REV. Процессоры AMD EPYC 7713 и EPYC 9554, оба с 64 ядрами и 128 потоками, установлены в этом ноутбуке. Как для TDP, то эти процессоры рассчитаны на 225 Вт и 360 Вт соответственно. Xinjuneng также сочетает эти мощные процессоры с графическим процессором NVIDIA RTX 4080, что говорит о высокой производительности Yunguai REV-9. Конечно, такая мощность требует надежной системы охлаждения, поэтому в ноутбуке предусмотрена встроенная жидкостная система охлаждения. Она включает мощный водяной насос и встроенный резервуар для жидкости, а также большой медный радиатор. Все это гарантирует оптимальный температурный режим как для процессора, так и для графического процессора.

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Другие особенности ноутбука Yunguai REV-9 включают 17,3-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц. Также доступна опция с экраном 4K и частотой обновления 120 Гц. Касательно портов, Yunguai REV-9 обладает обширным набором разъемов. Общая цель краудфандинговой кампании составляет 500 000 юаней (примерно 6 300 000 рублей), а запуск ноутбука планируется 19 декабря в Китае.