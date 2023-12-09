У нового смартфона, работающего на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, также подтверждается наличие функции быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Обнаружение серии Honor Magic 6 на сайте сертификации, за которым последовал недавний запуск Honor Magic 6 Lite, подразумевает, что Honor скоро представит другие модели этой серии. Недавно на сайте сертификации 3C появилась модель Pro серии Honor Magic 6, с некоторыми ключевыми деталями. Смартфон Honor Magic 6 Pro зарегистрирован на сайте сертификации 3C под кодовым именем BVL-AN16. По данным листинга, он будет поддерживать 5G сети и имеет приписку «Спутниковый мобильный терминал 5G». Это подтверждает наличие спутниковой связи в телефоне. Кроме того, он обладает функцией быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Стандартная модель Honor Magic 6 ранее была зарегистрирована на 3C с технологией зарядки мощностью 66 Вт. Однако в ее случае не было указано на наличие спутниковой связи, что означает, что эта функция может быть эксклюзивной только для модели Pro.

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Недавно в сети появились утечки о дизайне передней и задней панели смартфона Honor Magic 6 Pro. По фотографиям можно судить, что у телефона будет вырез овальной формы для двойной фронтальной камеры и улучшенных датчиков. Он будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и работать на MagicOS 8. Сообщается, что серия Honor Magic 6 может быть представлена до китайского весеннего фестиваля 2024 года.