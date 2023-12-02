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СтарыйДед
Патч 2.1 для Cyberpunk 2077 добавит поддержку DualSense для ПК и полнофункциональную систему метро
CD Projekt Red объявила, что патч 2.1 для Cyberpunk 2077 выйдет 5 декабря на всех платформах.

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Патч 2.0 для Cyberpunk 2077 является самым масштабным в истории игры, полностью изменяя множество основных игровых механик. Однако команда CD Projekt Red подготовила еще несколько неожиданностей. В ближайшем будущем Cyberpunk 2077 получит патч 2.1, который, хоть и не настолько значимый, как его предшественник, все же вносит интересные изменения. Во-первых, в Найт-Сити наконец-то будет функционирующая система метро. Она была продемонстрирована еще в ранних трейлерах Cyberpunk 2077 и в игровой механике "Phantom Liberty", но, к сожалению, не добралась до финальной версии игры, несмотря на то, что станции метро были доступны в качестве точек быстрого перемещения. Теперь игроки смогут полностью исследовать все метро, но только после прохождения Конпеки Плаза.

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Вместе с тем обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 добавляет возможность слушать музыку везде через портативное радио, которое ранее было доступно исключительно внутри транспорта. Теперь оно будет сопровождать персонажа даже во время битв, за исключением определенных квестовых ситуаций или при высоком уровне розыска. Также разработчики CD Projekt Red улучшили сражения с боссами в патче 2.1 Cyberpunk 2077. В одном из самых значимых боевых поединков игры геймеры сталкиваются с Адамом Смэшером. Хотя у искусных игроков уже большое количество способов преодоления этого испытания, сейчас оно станет несколько сложнее. После того, как одному из разработчиков привлекло внимание мем, который указывал на относительную слабость Адама Смэшера в игре, он решил немного усилить его.

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Дополнительные обновления патча 2.1 Cyberpunk 2077 включают в себя пять новых мотоциклов, новую модель автомобиля и дополнительные возможности для битвы на мотоцикле. Параметры доступности были объединены в одно. Действия, направленные против фракций внутри игрового мира, теперь имеют последствия для всего города: если игрок сталкивается с одной фракцией в районе игрового мира, они начнут преследовать его и в другом районе. Владельцы ПК также получают полностью функциональную поддержку DualSense (73 доллара США на Amazon), что станет важным дополнением. Обновление патча 2.1 Cyberpunk 2077 станет доступно 5 декабря на ПК, Xbox Series S|X и PlayStation 5. Консоли предыдущего поколения, к сожалению, оставлены без внимания. Скорее всего, это станет заключительным значительным обновлением, которое получит игра, но это не обязательно является плохим фактором, учитывая, что игра уже получает поддержку на протяжении уже трех лет со своего старта.

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