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СтарыйДед
iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro получат процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9300 соответственно.
Также стало известно, что компания iQOO работает над планшетом с чипом Dimensity 9300

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На прошлой неделе инсайдер "Digital Chat Station" поделился схемой дизайна будущей серии смартфонов iQOO Neo 9, которая, как ожидается, будет выпущена в Китае в декабре этого года. Сегодня же этот информатор опубликовал сообщение в социальной сети Weibo, раскрыв некоторые подробности о серии Neo 9. Согласно его новым утечкам, iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9300 соответственно.

Также стало известно, что компания iQOO работает над планшетом, в котором будет применен чип Dimensity 9300. Можно предположить, что новый планшет получит название iQOO Pad 2, но непонятно, выпустят ли его одновременно с серией Neo 9. 

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Ранее выяснилось, что у смартфонов серии Neo 9 будет 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Было также предположение, что новая линейка продуктов сможет похвастать частотой обновления экрана в 144 Гц, как у предыдущей серии Neo 8. Серия Neo 9 будет работать на базе предустановленной ОС Android 14 с оболочкой OriginOS 4. В утечках также упоминается, что оба телефона имеют аккумуляторы ёмкостью немного больше 5000 мА*ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Основная камера у моделей iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro будет иметь разрешение 50 мегапикселей и будет снабжена оптической стабилизацией изображения. Интересно отметить, что этот же объектив используется в качестве основной камеры на смартфоне Vivo X90.

#смартфон 2023 #смартфон 2024 #iqoo #iqoo 9 pro #iqoo neo #iqoo neo 9
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