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Исключительный опыт виртуальной реальности можно достичь через целенаправленные осознанные сновидения. Такие технологии могут привести к переосмыслению игр и инновационным терапевтическим методам лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других проблем психического здоровья. Компания The Prophetic стремится к этой цели с помощью носимого устройства под названием The Halo, которое надевается на голову, подобно очкам виртуальной реальности. Осознанное сновидение - это состояние, когда вы осознаете, что спите, во время сна. В идеале, в таком состоянии вы можете свободно управлять ходом событий по вашему желанию, обладая абсолютной властью.
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Согласно словам генерального директора, стартап занимается обнаружением и стабилизацией осознанных сновидений, определяя, когда сновидец находится в легком сне. Тем не менее, манипулирование мозговой активностью намного сложнее, чем ее простое отслеживание. Цель компании - вызывать осознанные сновидения. Хотя уже есть некоторые методы, способные инициировать осознанные сновидения, но их эффективность все же вызывает сомнения.
The Prophetic сотрудничает с Институтом Дондерса, исследовательским центром нейробиологии и познания при голландском университете. Это партнерство позволяет компании изучать электронные записи мозговой активности (ЭЭГ) и сканирования мозга субъектов, получающих яркие сновидения. Компания в настоящее время находится на ранних стадиях исследований, используя технологию транскраниального фокусированного ультразвука (TUS). В будущем ученые планируют развивать The Halo с помощью моделей искусственного интеллекта и машинного обучения, с целью преднамеренного воздействия на активность нейронов. Неясно, будет ли достигнута эта цель с помощью этих средств, и пока не ясно, совершится ли данная революция. Тем не менее, The Prophetic настраивается оптимистично и планирует представить The Halo к 2025 году.