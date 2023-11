Ученые разрабатывают новое носимое устройство, похожее на очки виртуальной реальности, которое призвано вызывать осознанные сновидения.

Исключительный опыт виртуальной реальности можно достичь через целенаправленные осознанные сновидения. Такие технологии могут привести к переосмыслению игр и инновационным терапевтическим методам лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других проблем психического здоровья. Компания The Prophetic стремится к этой цели с помощью носимого устройства под названием The Halo, которое надевается на голову, подобно очкам виртуальной реальности. Осознанное сновидение - это состояние, когда вы осознаете, что спите, во время сна. В идеале, в таком состоянии вы можете свободно управлять ходом событий по вашему желанию, обладая абсолютной властью.

реклама

Согласно словам генерального директора, стартап занимается обнаружением и стабилизацией осознанных сновидений, определяя, когда сновидец находится в легком сне. Тем не менее, манипулирование мозговой активностью намного сложнее, чем ее простое отслеживание. Цель компании - вызывать осознанные сновидения. Хотя уже есть некоторые методы, способные инициировать осознанные сновидения, но их эффективность все же вызывает сомнения.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

The Prophetic сотрудничает с Институтом Дондерса, исследовательским центром нейробиологии и познания при голландском университете. Это партнерство позволяет компании изучать электронные записи мозговой активности (ЭЭГ) и сканирования мозга субъектов, получающих яркие сновидения. Компания в настоящее время находится на ранних стадиях исследований, используя технологию транскраниального фокусированного ультразвука (TUS). В будущем ученые планируют развивать The Halo с помощью моделей искусственного интеллекта и машинного обучения, с целью преднамеренного воздействия на активность нейронов. Неясно, будет ли достигнута эта цель с помощью этих средств, и пока не ясно, совершится ли данная революция. Тем не менее, The Prophetic настраивается оптимистично и планирует представить The Halo к 2025 году.