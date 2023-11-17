Помимо дополнительной поддержки функции eSIM, камера смартфона OnePlus Open также получает повышенную четкость фотографий, сделанных с большим увеличением.

В прошлом месяце компания OnePlus успешно выпустила свой первый в мире складной телефон OnePlus Open на мировых рынках. За один день первая партия устройств была полностью распродана в Северной Америке и Индии. Затем произошло первое обновление, которое внесло несколько улучшений в функциональность устройства. Сегодня бренд анонсировал новое обновление, в котором внедрена поддержка eSIM и внесены некоторые другие изменения.

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Новое обновление для OnePlus Open распространяется поэтапно, поэтому для полного охвата всех устройств может потребоваться некоторое время. Версия обновления имеет номер CPH2551_13.2.0.116 и занимает 301,17 МБ. Операционная система все еще основана на Android 13. OnePlus Open уже поддерживает подключение eSIM на некоторых рынках, кроме Индии, но новое обновление включает эту функциональность для всех регионов. Если вы не знакомы с понятием eSIM, это цифровая SIM-карта, являющаяся альтернативой физическим SIM-картам. Однако стоит помнить, что при использовании eSIM отключается возможность использования второй физической SIM-карты, но ее можно будет снова включить, отключив eSIM. Процедура добавления eSIM требует EID, который можно найти в разделе "Об устройстве" - "Состояние" - "EID".

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В дополнение к новой поддержке eSIM, телефон OnePlus Open также получил улучшения в качестве фотографий, сделанных с использованием телеобъектива и большим увеличением. Изображения теперь становятся более четкими, а точность цветопередачи и тона улучшены в режимах "Фото" и "Про". Последнее обновление также значительно повышает стабильность и производительность системы. Проблема медленного отклика при удержании фотографии профиля в We Chat была успешно устранена, а также исправлена проблема, связанная с зависанием ластика на фотографиях.