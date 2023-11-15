Смартфон ROG Phone 8 Ultimate ранее также был замечен в базе данных Geekbench, и, как сообщается, устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Ожидается, что китайская компания ASUS, специализирующаяся на разработке технологий, представит новые устройства из серии ROG Phone 8 в первой половине следующего года. Интересно отметить, что один из будущих смартфонов этой серии уже получил сертификацию от китайского органа по сертификации 3C.

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ROG Phone 8 Ultimate от ASUS был занесен в базу данных 3C со своим уникальным номером модели «ASUS_AI2401_A». Вместе с этим, в базу также был добавлен адаптер для зарядки с номером модели «NCA65UH-20032500». Важно отметить, что данная сертификация подтверждает наличие функции быстрой проводной зарядки с мощностью 65 Вт, а также поддержку сетей 5G. Кроме того, смартфон ROG Phone 8 Ultimate ранее был замечен в базе данных Geekbench, где набрал высокие баллы как по одноядерной, так и по многоядерной производительности. Устройство было замечено с использованием чипсета Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а также операционной системы Android 14 изначально установленной из коробки и вариантом 16 ГБ оперативной памяти.

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Ранее в прошлом месяце бренд ASUS официально подтвердил, что все устройства из серии ROG Phone 8 будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме ROG Phone 8 Ultimate, в эту серию также входят модели ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Детальной информации о ROG Phone 8 Ultimate и других моделях пока нет, поэтому придется подождать несколько недель, чтобы узнать больше.