В качестве стратегического шага, сигнализирующего об отказе от экосистемы Android от Google, крупные китайские технологические компании, в том числе JD.com, NetEase и Meituan, активно нанимают разработчиков приложений HarmonyOS

Крупные китайские технологические компании, включая JD.com, NetEase и Meituan, активно привлекают разработчиков приложений HarmonyOS в качестве стратегического шага, сигнализирующего об отказе от экосистемы Android, предлагаемой Google. Этот ход соответствует общей стратегии Huawei по созданию HarmonyOS в качестве надежной альтернативы Android в Китае, с целью уменьшить зависимость от санкций США. Meituan, ведущая сервисная платформа, ищет инженеров по инфраструктуре HarmonyOS и предлагает конкурентоспособные зарплаты для разработчиков, имеющих опыт работы с HarmonyOS. JD.com и NetEase, в свою очередь, ищут разработчиков, специализирующихся на создании приложений, адаптированных для смартфонов Huawei и основанных на платформе HarmonyOS.

реклама

Такой активный набор персонала обоснован успехом Huawei в использование HarmonyOS на более чем 700 миллионах устройств. Более 2,2 миллиона сторонних разработчиков активно участвуют в развитии этой платформы. Ричард Ю Чэндун, генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, заявил, что предстоящая версия HarmonyOS Next будет несовместима с приложениями на базе Android, что еще больше укрепит приверженность Huawei к экосистеме HarmonyOS.

Компания планирует выпустить предварительную версию HarmonyOS Next для разработчиков в первом квартале следующего года. Основной целью HarmonyOS Next является укрепление позиций Huawei как самого стремительно растущего поставщика смартфонов на материковом Китае. Согласно отчету Counterpoint Research от октября, успешный запуск Mate 60 Pro в августе 2023 года стал знаком возвращения Huawei к технологии 5G и способствовал значительному росту продаж компании на 37% в годовом исчислении в третьем квартале. HarmonyOS была представлена в августе 2019 года в ответ на включение Huawei в список ограниченных организаций США, а также на ограничения доступа к ключевым приложениям и сервисам Google. В 2021 году Huawei представила HarmonyOS в качестве платформы на базе Android, стремясь заменить Android, но при этом сохраняла совместимость с загружаемыми приложениями.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Переход к HarmonyOS Next является решительным шагом в отказе Huawei от Android. Согласно отчетам, новая версия не будет поддерживать APK-файлы и будет использовать компонент полного пакета приложений «HAP», как указано на веб-сайте разработчика HarmonyOS. Практическая демонстрация, проведенная в августе, показала, что файлы APK невозможно открыть, несмотря на то, что пользовательский интерфейс напоминает знакомый дизайн Huawei на базе Android. Окончательное решение о полном отказе от Android остается спекулятивным, и дополнительная информация ожидается после официального выпуска HarmonyOS Next в следующем году. По мере успеха Huawei в развитии своей альтернативной экосистемы, технологический ландшафт Китая может значительно отклониться от прежде доминирующей платформы Android.