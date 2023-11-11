Считается, что это будет тот же самый смартфон, что и будущий Galaxy M44, просто с другим названием.

Южнокорейская компания Samsung представила свою новую разработку в сфере смартфонов среднего класса - модель под названием Galaxy Jump 3. Судя по всему, этот аппарат является прямым потомком будущего смартфона Galaxy M44. Номер модели SM-M446KZKAKTC намекает на то, что эти два устройства практически идентичны. Стильный классический дизайн с тройной основной камерой на задней панели, дополненной светодиодной вспышкой, и обрамленным вырезом для фронтальной камеры на передней панели - все это характеризует новинку.

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Дисплей смартфона Galaxy Jump 3 имеет ЖК-матрицу и диагональ в 6,58 дюймов с высокой частотой обновления в 120 Гц. В качестве процессора здесь выбран Snapdragon 888, который был выпущен в 2020 году и до сих пор является одним из наиболее мощных предложений. Внутренняя память составляет 128 ГБ, а оперативной памяти 6 ГБ. Основная камера с достойным разрешением в 50 МП и селфи-камера на 13 МП обеспечивают отличное качество фотографий и видеозаписей. Важным аспектом смартфона Galaxy Jump 3 является его емкий аккумулятор на 5000 мА*ч, который обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Габаритные размеры аппарата составляют 167,7 х 78 х 9,1 мм, а его вес равняется 216 граммам. Пока неизвестным остается цена на Galaxy Jump 3.

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Интересно отметить, что смартфон Galaxy M44 5G ранее уже привлекал внимание, поскольку был найден в базах Bluetooth SIG и Geekbench. На Geekbench было указано, что он будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 и графического процессора Adreno 660.