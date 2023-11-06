На данный момент известно, что OnePlus 12 будет оснащен новым сенсором Sony Lytia.

Компания OnePlus готовится к представлению своего нового флагманского устройства - смартфона OnePlus 12. По информации, полученной от источников, аппарат будет представлен на китайском рынке в ближайшее время, а на мировых рынках его официальный запуск ожидается в начале следующего года. Несколько деталей о грядущем устройстве уже были обнародованы, и стало известно многое о его характеристиках благодаря различным утечкам информации. В преддверии представления OnePlus 12 в Китае, компания официально объявила, что 9 ноября будет показана камера устройства. Ожидается, что будут озвучены подробности о характеристиках и функциях камеры, а также пользователи получат представление о возможностях оптического зума. Согласно заявлениям официальных лиц, камера OnePlus 12 не имеет аналогов и превосходит другие устройства в своем ценовом сегменте. Согласно отчетам, камера будет оснащена 48-мегапиксельным широкоугольным объективом Sony IMX581 и 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом OmniVision OV64B, обеспечивающим 3-кратный оптический зум.

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Кроме того, ранее было официально подтверждено, что OnePlus 12 будет оснащен дисплеем 2K BOE X1 OLED LTPO. Устройство будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти. Согласно результатам тестирования на сайте AnTuTu Benchmark, OnePlus 12 показал впечатляющий результат в 2 110 808 баллов. Аккумулятор будет емкостью 5400 мА*ч, а также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Недавно компания подтвердила, что OnePlus 12 будет оснащен новым сенсором Sony Lytia.