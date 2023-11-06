Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Xiaomi официально представила смартфон Poco C65 с защитным стеклом Corning Gorilla Glass
Данный смартфон оснащен чипсетом Helio G85 от MediaTek и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2

реклама

На глобальном рынке Xiaomi, китайский производитель смартфонов и электроники, представил свою последнюю модель смартфона Poco C65 с пользовательским интерфейсом MIUI 14. В продаже будет доступно две версии с различными объемами памяти и три цветовых варианта.

Смартфон Poco C65 является обновленной версией устройства Redmi 13C, оснащенного чипсетом Helio G85 от MediaTek и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2. Poco C65 доступен в двух вариантах памяти: 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ (LPDDR4X + eMMC 5.1).

реклама

Дисплей данного смартфона имеет размер 6,74 дюйма с HD+ разрешением экрана 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Дисплей также поддерживает режим чтения и оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Сертификаты TUV Rheinland Low Blue и TUV Rheinland Flicker Free подтверждают качество данного дисплея.

Что касается камер, Poco C65 оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом на задней панели, включающей основную камеру на 50 МП, макрокамеру на 2 МП и вспомогательный объектив. Также есть селфи-камера на 8 МП. Функции камеры включают пленочную камеру, режим HDR, ночной режим, портретный режим, режим 50 МП, покадровую съемку и кольцо мягкого освещения.

У этого смартфона аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, который поддерживает функцию быстрой зарядки 18 Вт. Также следует отметить, что порт зарядки представляет собой USB Type-C.

Остальные характеристики включают подключение к сети 4G, 3G, 2G, поддержку Wi-Fi на двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.3, NFC, службы определения местоположения (GPS, Глонасс, Galileo и Beidou), боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу, аудиоразъем 3,5 мм, толщину 8,09 мм и вес 192 г.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробности о цене и доступности смартфона пока не разглашаются, однако стало известно, что будут предложены три варианта цвета: черный, белый и зелёный.

#смартфон #poco #смартфон 2023 #смартфон 2024 #poco c65 #poco c #poco c 65
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Poco X6 Pro замечен на сайте сертификации BIS в Индии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
11
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
6
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
6
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
2
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
2
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
3
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
8
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
44
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
2
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
13
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2

Сейчас обсуждают

usr721
10:59
Это могла быть и система THAAD.
The Telegraph: Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами земной атмосферы
Циклон-Б
10:57
Смешно смотреть на эти метаморфозы некогда искусственно возвышенных и их падение.
Граждане США стали откладывать покупку смартфонов – продажи iPhone 15 оказались ниже ожидаемых
Михаил Королёв
10:56
Какие таблетки?
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Апшеронский скакел
10:52
Какое, какое производство!?
МИД Украины сообщило о переориентировании с западной поддержки на собственное производство
Михаил Королёв
10:52
Доширак - это круто. Есть же лапша Петра, которая подешевле.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Апшеронский скакел
10:52
Типо отобрали не половину и хрен с ним?
В украинских ТГ-каналах распространяется информация про захват русскими сразу 4-х танков Леопард 2A6
Skornilovich
10:51
Стабильность....
В ближайшие месяцы автомобили в России могут подорожать на 10-30%
Malfoi
10:47
каким образом данная новость согласуется с тематикой сайта???
Британские ученые доказали влияние грамматических ошибок на состояние человека
Eppius
10:43
За такие бабки эта никчемная и неудобная безделушка будет нафиг никому не нужна.
На первых порах Apple Vision Pro можно будет купить по предварительной записи только в фирменных магазинах
Eppius
10:41
Все кто купил новые машины 2 года назад как буд то в лотерею выйграли.
В ближайшие месяцы автомобили в России могут подорожать на 10-30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем