Данный смартфон оснащен чипсетом Helio G85 от MediaTek и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2

На глобальном рынке Xiaomi, китайский производитель смартфонов и электроники, представил свою последнюю модель смартфона Poco C65 с пользовательским интерфейсом MIUI 14. В продаже будет доступно две версии с различными объемами памяти и три цветовых варианта.

Смартфон Poco C65 является обновленной версией устройства Redmi 13C, оснащенного чипсетом Helio G85 от MediaTek и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2. Poco C65 доступен в двух вариантах памяти: 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ (LPDDR4X + eMMC 5.1).

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Дисплей данного смартфона имеет размер 6,74 дюйма с HD+ разрешением экрана 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Дисплей также поддерживает режим чтения и оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Сертификаты TUV Rheinland Low Blue и TUV Rheinland Flicker Free подтверждают качество данного дисплея.

Что касается камер, Poco C65 оснащен тройной камерой с искусственным интеллектом на задней панели, включающей основную камеру на 50 МП, макрокамеру на 2 МП и вспомогательный объектив. Также есть селфи-камера на 8 МП. Функции камеры включают пленочную камеру, режим HDR, ночной режим, портретный режим, режим 50 МП, покадровую съемку и кольцо мягкого освещения.

У этого смартфона аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, который поддерживает функцию быстрой зарядки 18 Вт. Также следует отметить, что порт зарядки представляет собой USB Type-C.

Остальные характеристики включают подключение к сети 4G, 3G, 2G, поддержку Wi-Fi на двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.3, NFC, службы определения местоположения (GPS, Глонасс, Galileo и Beidou), боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировку по лицу, аудиоразъем 3,5 мм, толщину 8,09 мм и вес 192 г.

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Подробности о цене и доступности смартфона пока не разглашаются, однако стало известно, что будут предложены три варианта цвета: черный, белый и зелёный.