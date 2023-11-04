ISOCELL GNK 50MP поставляется с некоторыми расширенными функциями, характеристиками, улучшениями и создана для максимально полной передачи высокодинамичных сцен.

Samsung уже много лет является одним из лидеров в производстве сенсоров для камер, и это всегда привлекало внимание потребителей. Бренд предлагает сенсоры, которые обеспечивают высокую производительность камеры с улучшенной детализацией, насыщенными цветами и точной фокусировкой. Компания Samsung ISOCELL гордится тем, что для их мобильных датчиков изображения не существуют слишком мелких деталей. Они представили в отрасли лучшие датчики с разрешением 108 МП и даже 200 МП, что позволяет пользователям запечатлеть каждый момент с потрясающей реалистичностью. Недавно компания представила новое дополнение к своему датчику изображения - ISOCELL GNK. Они разместили полное описание на своем официальном сайте. ISOCELL GNK 50MP поставляется с расширенными функциями, характеристиками и улучшениями по сравнению с предыдущими моделями, и создан для передачи высокодинамичных сцен максимально полно.

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Технические характеристики ISOCELL GNK включают:

- Эффективное разрешение: 8160х6144 (50 МП);

- Размер пикселя: 1,2 мкм;

- Оптический формат: 1/1,3";

- Цветной фильтр: двойной тетрапиксельный шаблон RGB Bayer;

- Нормальная частота кадров: до 24 кадров в секунду при разрешении 50 МП и до 90 кадров в секунду при 12,5 МП;

- Частота кадров видео: 30 кадров в секунду при 8K, 120 кадров в секунду при 4K и 240 кадров в секунду при FHD;

- Точность АЦП: 10 бит;

- Напряжение питания: 2,2 В для аналогового, 1,8 В для ввода/вывода и 0,9 В для цифрового питания ядра;

- Рабочая температура: от -20 ℃ до +85 ℃;

- Интерфейс: 4 D-PHY / 3 C-PHY;

- Автофокус: Dual Pixel Pro;

- HDR: ступенчатый HDR, Smart-ISO Pro;

- Выходные форматы: RAW8/10/12/14;

- Аналоговое усиление: x144 при 12,5 МП и x72 при 50 МП.

Особенности ISOCELL GNK включают:

- Яркие и реалистичные изображения. Технология Staggered HDR в сочетании с разными режимами ISO повышает производительность HDR камеры ISOCELL GNK, создавая изображения с динамическим диапазоном до 102 дБ. Технология Smart-ISO Pro расширяет динамический диапазон на основе одного кадра и уменьшает артефакты движения, создавая изображения с глубиной цвета до 14 бит;

- Автофокус Dual Pixel Pro сравнивает фазовую разность в разных направлениях. Датчик быстро фокусируется на движущихся объектах, независимо от их положения в кадре;

- Возможность записи видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду с минимальными потерями поля зрения. Датчик также поддерживает автофокус и HDR-видео в режиме FHD со скоростью до 240 кадров в секунду;

- Высокое качество фотографий при слабом освещении. ISOCELL GNK использует преимущества функции тетрапикселя при ярком освещении, что позволяет создавать изображения исключительно высокого разрешения в 50 МП.

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В целом, Samsung ISOCELL GNK является еще одним значительным прорывом в производстве датчиков изображения для мобильных устройств. С впечатляющими характеристиками и улучшениями, он позволяет пользователям получить высококачественные и реалистичные фотографии и видео с потрясающей детализацией и глубиной цвета.