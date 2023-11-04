Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Выпущено обновление для датчика камеры Samsung ISOCELL GNK с полным описанием новых характеристик
ISOCELL GNK 50MP поставляется с некоторыми расширенными функциями, характеристиками, улучшениями и создана для максимально полной передачи высокодинамичных сцен.

реклама

Samsung уже много лет является одним из лидеров в производстве сенсоров для камер, и это всегда привлекало внимание потребителей. Бренд предлагает сенсоры, которые обеспечивают высокую производительность камеры с улучшенной детализацией, насыщенными цветами и точной фокусировкой. Компания Samsung ISOCELL гордится тем, что для их мобильных датчиков изображения не существуют слишком мелких деталей. Они представили в отрасли лучшие датчики с разрешением 108 МП и даже 200 МП, что позволяет пользователям запечатлеть каждый момент с потрясающей реалистичностью. Недавно компания представила новое дополнение к своему датчику изображения - ISOCELL GNK. Они разместили полное описание на своем официальном сайте. ISOCELL GNK 50MP поставляется с расширенными функциями, характеристиками и улучшениями по сравнению с предыдущими моделями, и создан для передачи высокодинамичных сцен максимально полно. 

реклама

Технические характеристики ISOCELL GNK включают:

- Эффективное разрешение: 8160х6144 (50 МП);

- Размер пикселя: 1,2 мкм;

- Оптический формат: 1/1,3";

- Цветной фильтр: двойной тетрапиксельный шаблон RGB Bayer;

- Нормальная частота кадров: до 24 кадров в секунду при разрешении 50 МП и до 90 кадров в секунду при 12,5 МП;

- Частота кадров видео: 30 кадров в секунду при 8K, 120 кадров в секунду при 4K и 240 кадров в секунду при FHD;

- Точность АЦП: 10 бит;

- Напряжение питания: 2,2 В для аналогового, 1,8 В для ввода/вывода и 0,9 В для цифрового питания ядра;

- Рабочая температура: от -20 ℃ до +85 ℃;

- Интерфейс: 4 D-PHY / 3 C-PHY;

- Автофокус: Dual Pixel Pro;

- HDR: ступенчатый HDR, Smart-ISO Pro;

- Выходные форматы: RAW8/10/12/14;

- Аналоговое усиление: x144 при 12,5 МП и x72 при 50 МП.

Особенности ISOCELL GNK включают:

- Яркие и реалистичные изображения. Технология Staggered HDR в сочетании с разными режимами ISO повышает производительность HDR камеры ISOCELL GNK, создавая изображения с динамическим диапазоном до 102 дБ. Технология Smart-ISO Pro расширяет динамический диапазон на основе одного кадра и уменьшает артефакты движения, создавая изображения с глубиной цвета до 14 бит;

- Автофокус Dual Pixel Pro сравнивает фазовую разность в разных направлениях. Датчик быстро фокусируется на движущихся объектах, независимо от их положения в кадре;

- Возможность записи видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду с минимальными потерями поля зрения. Датчик также поддерживает автофокус и HDR-видео в режиме FHD со скоростью до 240 кадров в секунду;

- Высокое качество фотографий при слабом освещении. ISOCELL GNK использует преимущества функции тетрапикселя при ярком освещении, что позволяет создавать изображения исключительно высокого разрешения в 50 МП.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, Samsung ISOCELL GNK является еще одним значительным прорывом в производстве датчиков изображения для мобильных устройств. С впечатляющими характеристиками и улучшениями, он позволяет пользователям получить высококачественные и реалистичные фотографии и видео с потрясающей детализацией и глубиной цвета.

#samsung #камера #icocell #samsung icocell
+
100.00
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung значительно поднимет цены на флеш-память NAND – SSD скоро подорожают
Sony может представить новую камеру и объектив на специальном мероприятии Alpha 7 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые F-16 уже прибыли на Украину
4
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
7
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
3
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
13
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
1
СНБ Армении сообщила о задержании террористов, готовивших захват госучреждений
+
Military Watch: за 2 недели октября российская ПВО и пилоты ВКС РФ уничтожили 17 украинских МиГ-29
+
В сети появилась информация от инсайдера, относительно неанонсированного проекта Naughty Dog
+
Майнеры нашли новый способ добычи криптовалюты с помощью мусора
+
Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 2023 с искусственным интеллектом Copilot
4
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Легендарный актер боевиков Чак Норрис возвращается в кино
+
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
+
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
1
Стали известны характеристики камеры смартфонов Oppo Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra
+
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
Пилот разбившегося самолёта провёл всю ночь в окружении аллигаторов
+
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
12
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
11
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
56
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
1
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
7
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
33
Китай разработал и готов применить против Тайваня сверхмощное импульсное электромагнитное оружие
+

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
11:49
Нежелание ради одной разработки менять устав бронетанковых войск? Или предательство
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
si-cat
11:39
Рядом не стояли :)) "Мурку" разрекламировали для рейтинга амеро-евреев: сейчас хамаз её крошит как капусту банальными РПГ :))
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
LastAtlant
11:39
Вилами по воде. Это как некоторые люди тестировали процессоры нижнего и среднего сегмента отключая ядра и понижая частоту допустим у 12900к. К реальности это мало отношения имеет.
В Digital Foundry спрогнозировали возможности Nintendo Switch 2, используя ноутбук с RTX 2050
Alex TOPMAN
11:38
Человек-паук что ле?... ))
Diablo IV получит свое первое расширение и новый класс
si-cat
11:36
"..Фактически 30 лет боевой службы. Это говорит только о достоинствах S-танка.." Гы-гы-гы: шведы с кем-то воевали (ну кроме "картошки" :)))) ? Хроника БОЕВОГО применения Strv 103? Аппарат очень прогр...
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
Shatun29
11:35
Могу объяснить даже в чём разница, без программного обеспечения импортных люксовых машин иногда замену узла невозможно сделать, мало того для некоторых манипуляций требуется подключение онлайн к произ...
Кадыров подарил командирам силовиков Чечни иностранные авто премиум-класса несмотря на запрет Путина
Shatun29
11:29
Вот зачем херню нести? Решил подарить и подарил, никто не мешает боевым офицерам в любом регионе России делать такие подарки, но они лучше себе подарят за счёт бюджета или своим родственникам и шлюшка...
Кадыров подарил командирам силовиков Чечни иностранные авто премиум-класса несмотря на запрет Путина
si-cat
11:25
"..Согласно данным, имеющимся в свободном доступе.." Согласно этим данным, произведено 239 :)) Ну и да: 72тонник по украинской грязи ?? Вперед, пиндосы!🤣 🤣🤣
ВСУ используют редкую машину разминирования
Lumberj ack
11:21
Херней вы, батенька занимаетесь, причем, дикой 🤣
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
FelsheR-BAN100712
11:17
Глупость и позор - это твое воплощение, навальненок)). Твой праздник 22 марта, не пропусти!
4 ноября: День народного единства в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем