Судя по предыдущим названиям, ожидается, что золотисто-желтая версия будет обозначаться как «титаново-желтый» цвет.

В последнее время появились слухи о выходе золотистой версии популярного мобильного телефона Samsung Galaxy S24 Ultra. Некоторые фотографии нового телефона даже были опубликованы. По предыдущим сообщениям, цветовые вариации Samsung Galaxy S24/S24+ включали в себя черный оникс, мраморно-серый, кобальтово-фиолетовый, янтарно-желтый, изумрудно-зеленый, оранжевый песчаник и синий сапфир. Однако Galaxy S24 Ultra предлагает как минимум 7 цветов, включая титановый черный, титановый серый, титановый фиолетовый, титановый желтый, титановый зеленый, титановый оранжевый и титановый синий. Особенно интересными являются эксклюзивные онлайн-цвета, такие как титановый зеленый, титановый оранжевый и титановый синий. Можно предположить, что золотисто-желтая версия будет иметь цвет "титановый желтый".

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В дополнение к фотографиям, появились фан-арты, которые предлагают более наглядное представление дизайна Galaxy S24 Ultra. Такие изображения не являются официальными и лишь приблизительно показывают внешний вид телефона. Чтобы узнать точный дизайн реального устройства, придется подождать официальных новостей.

Технические характеристики новых смартфонов Galaxy S24 уже известны. Флагманская модель Galaxy S24 Ultra будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, тогда как модели S24 и S24+ получат двухпроцессорную версию Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy/Exynos 2400. Версия Ultra будет обладать дисплеем QHD+, титановой рамкой и ёмким встроенным аккумулятором на 5000 мА*ч и будет иметь быструю зарядку мощностью в 45 Вт. Кроме того, его камера будет состоять из объективов разрешением 200 МП + 12 МП + 50 МП + 10 МП. Стандартная версия S24 имеет FHD-дисплей с разрешением 1080P, емкость аккумулятора составит 4000 мА*ч и зарядное устройство на 25 Вт. В свою очередь, модель S24+ предлагает дисплей QHD у которого будет намного выше разрешение, аккумулятор на 4900 мА*ч и зарядное устройство, поддерживающее мощность 45 Вт. Обе модели также обладают задними камерами с разрешениями 50 МП + 12 МП + 10 МП

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