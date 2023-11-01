Новые смартфоны Redmi K70 и K70 Pro выйдут на мировые рынки под названиями POCO F6 и POCO F6 Pro.

По последним данным, на мировые рынки ожидается скорый выход серии смартфонов Redmi K70. Устройства этой линейки уже были замечены на сайтах сертификации, а также доступно множество информации о предстоящем релизе. Согласно неофициальным данным, Redmi K70 и K70 Pro, возможно, появятся на рынке под именами POCO F6 и POCO F6 Pro.

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Подтверждением выхода POCO F6 является обнаруженное на сайте сертификации BIS устройство с номером модели 2311DRK48I. Это устройство выглядит подобно POCO F6 и считается обновленной версией Redmi K70, поскольку имеет аналогичный номер модели 2311DRK48C, который ранее найден в базе данных IMEI. Некоторые из характеристик Redmi K70 уже стали известны.

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Ожидается, что смартфон будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также будет иметь пыле- и влагозащиту класса IP68 и металлический каркас. Что касается экрана, предполагается, что устройство будет обладать плоским дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также высокочастотным ШИМ-регулированием яркости. Предполагается, что дисплей будет иметь ультраузкие рамки. Основная камера смартфона, скорее всего, будет оборудована тройной системой с оптической стабилизацией изображения и разрешением 50 МП, а также телеобъективом с функцией 2x или 3x увеличения. Что касается аккумулятора, ожидается, что устройство будет оснащено батареей емкостью 5500 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт+.