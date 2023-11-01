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СтарыйДед
Смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G появился в базе данных сертификации TDRA
OnePlus Nord N30 SE 5G, как ожидается, станет обновленной версией уже выпущенного смартфона OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

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Новый смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G был замечен в базе данных сертификации TDRA ОАЭ. Смартфон выглядит как обновленная версия уже выпущенного смартфона Nord CE 3 Lite 5G. Грядущий смартфон OnePlus Nord N30 SE 5G попал в сертификационную базу данных TDRA с номером модели — CPH2605, а устройство сертифицировано с регистрационным номером оборудования — ER25672/23. Он также внесен в список мобильных телефонов, сертификация которого действительна до 30 октября 2026 года.

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Как уже упоминалось, предстоящий OnePlus Nord N30 SE 5G, как ожидается, станет обновленной версией уже выпущенного смартфона OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, поскольку номер модели — CPH2605 был впервые присвоен Nord CE 3 Lite 5G. Отметим, что на рынках США и Канады также был выпущен OnePlus Nord N30 5G, который снова представляет собой обновленную версию Nord CE 3 Lite 5G с тем же номером модели CPH2605.

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Для примерного понимания технических характеристиках возьмём смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Самое главное, о чем стоит сказать это то, что он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 нм) с тактовой частотой 2,2 ГГц. Операционной системой является OxygenOS 13.1 на базе Android 13. В нём используется IPS LCD дисплей с диагональю 6.72” с частотой обновления 120 Гц. Батарея нк 5000 мА*ч с функцией проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт. У него есть такие функции, как акселерометр, датчик приближения, гироскоп, барометр и компас.

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