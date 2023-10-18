В 2022 году на планете Марс было обнаружено сильное землетрясение магнитудой 4,7.

В 2022 году на планете Марс было зафиксировано мощное землетрясение с магнитудой 4,7, что для Марса составляло значительное проявление сейсмической активности. Открытие этого феномена было сделано благодаря посадочному модулю Insight Lander НАСА 4 мая 2022 года.

С тех пор специалисты научно-исследовательских центров изучали возможные причины этого землетрясения. После продолжительных исследований, их результаты были опубликованы в отчетах. В своих заключениях ученые пришли к выводу, что землетрясение в Марсе было вызвано тектонической активностью. Это особенно удивительно, учитывая, что ранее предполагалось, будто это может быть следствием столкновения с метеоритом. Однако, после исследований кратера, ученые начали понимать более глубокие причины, которые приводят к возникновению землетрясений на Марсе.

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Ученый Бен Фернандо из Оксфордского университета в Англии предположил, что землетрясения на Марсе имеют причину в тектонических процессах, а не внешних воздействиях. Это свидетельствует о том, что планета по-прежнему медленно сжимается и охлаждается, и хотя активных тектонических событий не происходит, все еще происходит движение внутри коры.

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Землетрясение 2022 года было обнаружено в центре, известном как Аль-Кахира Валлис, в южном полушарии Марса. Большая часть землетрясений, зарегистрированных посадочным модулем Insight до его выхода из строя, была связана с областью кратеров Цербера на Марсе.