По всей вероятности, устройство будет иметь AMOLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев.

Компания планирует выпустить складной телефон OnePlus Open 19 октября, а OnePlus 12 должен быть представлен в ноябре в Китае. Информация также указывает на то, что бренд работает над выпуском OnePlus Ace 3 на базе Snapdragon 8 Gen 2, который может дебютировать в Китае в этом году. Важные характеристики предстоящего устройства среднего класса от OnePlus для китайского рынка были раскрыты в новой инсайдерской информации, предоставленной "Digital Chat Station".

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Хотя название устройства не уточняется, информация, предоставленная, вероятно, относится к предстоящему OnePlus Ace 3V, который, как ожидается, будет предназначен для китайского рынка. Скорее всего, то же устройство будет выпущено на мировом рынке под названием OnePlus Nord 4 или Nord 5, так как цифра "4" часто считается неблагоприятной в некоторых азиатских странах, включая Китай.

OnePlus Ace 3V будет оснащен экраном с разрешением 1,5K и сканером отпечатков пальцев. Как утверждает источник, устройство будет использовать чип Qualcomm SM7550, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC. Хотя названия этого чипа пока нет, предполагается, что он будет называться Snapdragon 7 Gen 3. Источник также сообщает, что производительность этого чипа аналогична существующему Snapdragon 7+ Gen 2.

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OnePlus Ace 2V был анонсирован в марте 2023 года, поэтому вероятно, что Ace 3V будет официально выпущен примерно в том же временном промежутке в 2024 году. Ожидается, что устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 на базе ColorOS 14 для китайского рынка.