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СтарыйДед
Lexar выпускает карту NM емкостью 512 ГБ для телефонов Huawei
Карта поддерживает протокол eMMC 5.1 и предлагает скорость чтения 90 МБ/с и скорость записи до 85 МБ/с.

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В октябре 2018 года Huawei представила на рынок свою собственную карту памяти под названием NM card (Nano Memory). В то время она не получила широкого распространения среди производителей памяти из-за сложной конструкции и возможных дополнительных затрат. Вместо этого большинство производителей смартфонов стимулировали пользователей использовать облачные хранилища, такие как Google Drive, Apple iCloud и Samsung Cloud. Однако, ситуация начинает меняться.

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Сегодня, с восстановлением роста продаж Huawei, компания Lexar присоединяется к ним, предлагая карту NM емкостью 512 ГБ. Новый продукт поддерживает протокол eMMC 5.1 и имеет скорость чтения 90 МБ/с и скорость записи до 85 МБ/с. Хотя эти показатели ниже, чем у встроенного хранилища, они вполне достаточны для съемки 4K видео на смартфоне Huawei.

Новая карта NM уже доступна для заказа, однако она еще не поступила в продажу в Интернете. Ожидается, что цена за карту емкостью 512 ГБ значительно превысит 100 долларов США. Существующая карта NM емкостью 256 ГБ стоит от 50 до 80 долларов США в розничных магазинах, включая Vmall и Amazon.

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Одно из главных преимуществ карт NM заключается в их совместимости с устройствами Huawei. Карты NM от Huawei и Lexar представляют собой удобное решение для пользователей, которым необходимо дополнительное пространство для хранения данных на своих устройствах. Они обладают уникальным дизайном, позволяющим им быть меньше и тоньше, чем обычные microSD-карты, и в то же время иметь большую емкость. Хотя карты NM в настоящее время не пользуются широкой популярностью, их появление на рынке и привлекательные характеристики могут изменить ситуацию. Многие пользователи ищут надежные и удобные способы расширения памяти на своих смартфонах, и карты NM предлагают им такую возможность.

#huawei #карта памяти #lexar #карта памяти 512
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