Новый автомобиль продолжает стиль дизайна модели Lynk & Co 06, однако решетка радиатора и фары были изменены.

Компания Lynk & Co Auto сегодня опубликовала официальное изображение модели Lynk & Co 06 EM-P. Согласно официальному заявлению, новинка позиционируется как «новый городской функциональный суперэлектрический внедорожник». Новый автомобиль в основном продолжает стиль дизайна модели Lynk & Co 06. Решетка радиатора и фары были скорректированы, а форма световой группы стала более четкой, чем у текущей модели. В модели, представленной на этот раз, используется краска, похожая на мятно-зеленый, а чтобы подчеркнуть спортивную и кроссоверную атмосферу, новый автомобиль также имеет черную крышу и дизайн зеркал заднего вида. Что касается задней части автомобиля, новый автомобиль имеет дизайн, похожий на задний фонарь сквозного типа, разделенный светящимся логотипом с названием Lynk & Co посередине.

В интерьере автомобиля используется язык дизайна, официально называемый «городской эстетикой». Центральная консоль имеет многоуровневую конструкцию со светло-зелеными полосами рассеянного света от двери до центральной зоны управления. Кроме того, на приборной панели, в подлокотниках, дверных ручках и т. д. используется двухцветный серо-белый дизайн, а большой плавающий центральный экран управления очень привлекает внимание. Еще на подробном изображении представлен дизайн пассажирского салона. Помимо видимой тканевой крыши, пассажирское сиденье также оснащено косметическим зеркалом с большим солнцезащитным стеклом.

Lynk & Co 06 EM-p дебютировал в «Объявлении производителей и продуктов дорожных транспортных средств», выпущенном Министерством промышленности и информационных технологий Китая в июле этого года. В декларационных данных указано, что длина, ширина и высота автомобиля составляют 4350/1820/1625 мм соответственно, а колесная база – 2640 мм. В стандартной комплектации он оснащен люком на крыше, а опционально может быть оснащен двухцветным кузовом, задней панелью и камерами во многих местах кузова.

Что касается мощности, новый автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 л максимальной мощностью 88 кВт и литий-ионным аккумулятором производства Honeycomb Energy Technology. Максимальная скорость составляет 178 км/ч.