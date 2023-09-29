Новейшие модели умных устройств от компании Black Shark Technology - наручные часы S1 и наушники Lucifer - были недавно представлены на мировом рынке. Часы S1 оснащены высококачественным круглым AMOLED-экраном размером 1,43 дюйма и выполнены в металлическом корпусе. Они обладают пыле- и влагозащитой на уровне IP68 и доступны только в черном цвете.

Часы S1 предлагают широкие функциональные возможности, включая круглосуточный мониторинг пульса и уровня кислорода в крови, а также более 100 режимов тренировок. Обещается, что они смогут работать до 10 дней при повседневном использовании. Более того, с помощью функции Bluetooth вызова пользователи смогут подключаться к своим мобильным телефонам.

Компания также представила наушники Lucifer, которые отличаются спортивным дизайном и оснащены динамиками диаметром 16,2 мм. Их можно подключать по Bluetooth 5.3, и они имеют класс защиты IPX4 от воды. В официальных данных указана автономная работа в течение 7 часов без подзарядки, но с зарядным устройством они смогут проработать до 28 часов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Пока что эти два устройства доступны только на рынках Европы, но неизвестно, будут ли они представлены в России. В дополнение к этим продуктам, Black Shark также выпустила игровой контроллер Green Ghost и Back Clip 3 Pro, которые ранее уже продавались в Китае по соответствующим ценам.