Пользователи Telegram могут подарить своим любимым каналам возможность публиковать истории. Подписка Telegram Premium предоставляет один голос, который Вы можете отдать любому каналу.

Каналы существуют в Telegram уже довольно давно, позволяя пользователям следить за определенными лицами, например, знаменитостями или организациями. Для пользователей премиум это ограничение составляет 1000 каналов, за которыми можно следить – впечатляющее число, если Вы можете следить за таким количеством каналов. Теперь система каналов Telegram получает большое обновление, включающее возможность публиковать истории — при условии, если премиум подписчики дают им эту возможность посредством «повышения» за счёт своих голосов. Новое обновление содержит некоторые интересные функции для тех, кто использует каналы, и даже для пользователей, которые этого не делают. Теперь немного поподробнее. Каналы теперь имеют возможность публиковать истории как обычные пользователи. Для этого Премиум-пользователи каналов должны дать им свой голос. Предоставить голос можно любому каналу. И если на канале достаточно голосов, то он повышает уровень. Чем больше уровней получено, тем больше историй можно опубликовать за день. Можно передавать свой голос другим каналам, но не чаще одного раза в день.

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По сути, это означает, что самые популярные каналы в будущем будут иметь неограниченную возможность публиковать сюжеты. К счастью, можно настроить, сколько спама будет видно в своей ленте.

Благодаря этому истории теперь могут включать в себя реакции Telegram – как для каналов, так и для пользователей. Реакции необходимо размещать в истории в процессе редактирования, чтобы пользователи могли с ними взаимодействовать. При этом они могут просто нажать на реакцию на историю на оригинальном плакате, чтобы увидеть результаты и взаимодействие.

Telegram также добавляет в истории собственный звук. Это может быть в виде заранее записанной дорожки или записи голоса. Если это аудиофайл, его можно добавить в истории в качестве фоновой дорожки.

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Но, пожалуй, одним из лучших дополнений является мультимедиа с однократным просмотром в истинном стиле Snapchat. Это более простая функция в использовании, поскольку перед отправкой сообщения хорошо видна специальная кнопка. Снимки экрана и сохранение не будут работать для мультимедиа с однократным просмотром.