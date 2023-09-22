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Сегодня утром был проведен тест на совместимость зарядного кабеля на мобильных телефонах серии iPhone 15. Результаты эксперимента показали, что среди многих брендов, участвующих в тесте, есть зарядные кабели от Huawei и Honor, которые не смогли зарядить мобильный телефон iPhone 15 Pro.
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По имеющимся данным, для этого теста были выбраны в общей сложности 10 зарядных устройств от производителей мобильных телефонов «флагманского уровня»: vivo 120W, iQOO 200W, OPPO 100W, OnePlus 160W, Realme 240W, Xiaomi Redmi 120W, Huawei 88W, Honor 100W, Red Magic 165W и Meizu 88W. Что касается совместимости устройств, было обнаружено, что зарядные устройства от vivo, iQOO, OnePlus, Realme и Redmi могут запускать протокол быстрой зарядки PD 3.0, в то время как зарядные устройства OPPO могут запускать только протокол DCP 1.5A, а Huawei и Honor вообще не могут зарядить iPhone 15 Pro.
Затем провели дополнительные тесты и обнаружили, что зарядное устройство Huawei можно использовать для зарядки IPhone, если заменить кабель, взяв его от другого бренда. Были сделаны выводы, что проблема заключается в протоколе 6А. Apple использует разные протоколы зарядки для продажи проводов, что является обычной практикой.
Фактическое тестирование показало, что зарядный кабель Huawei действительно не может заряжать мобильные телефоны серии iPhone 15, в то время как зарядные кабели OPPO и Xiaomi можно использовать. Но в то же время появились другие результаты испытаний: оригинальный кабель vivo также не может заряжать IPhone 15.