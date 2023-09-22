Зарядное устройство Huawei не может заряжать IPhone, но если его заменить кабелем для передачи данных другого бренда, то это станет возможно.

Сегодня утром был проведен тест на совместимость зарядного кабеля на мобильных телефонах серии iPhone 15. Результаты эксперимента показали, что среди многих брендов, участвующих в тесте, есть зарядные кабели от Huawei и Honor, которые не смогли зарядить мобильный телефон iPhone 15 Pro.

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По имеющимся данным, для этого теста были выбраны в общей сложности 10 зарядных устройств от производителей мобильных телефонов «флагманского уровня»: vivo 120W, iQOO 200W, OPPO 100W, OnePlus 160W, Realme 240W, Xiaomi Redmi 120W, Huawei 88W, Honor 100W, Red Magic 165W и Meizu 88W. Что касается совместимости устройств, было обнаружено, что зарядные устройства от vivo, iQOO, OnePlus, Realme и Redmi могут запускать протокол быстрой зарядки PD 3.0, в то время как зарядные устройства OPPO могут запускать только протокол DCP 1.5A, а Huawei и Honor вообще не могут зарядить iPhone 15 Pro.

Затем провели дополнительные тесты и обнаружили, что зарядное устройство Huawei можно использовать для зарядки IPhone, если заменить кабель, взяв его от другого бренда. Были сделаны выводы, что проблема заключается в протоколе 6А. Apple использует разные протоколы зарядки для продажи проводов, что является обычной практикой.

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Фактическое тестирование показало, что зарядный кабель Huawei действительно не может заряжать мобильные телефоны серии iPhone 15, в то время как зарядные кабели OPPO и Xiaomi можно использовать. Но в то же время появились другие результаты испытаний: оригинальный кабель vivo также не может заряжать IPhone 15.