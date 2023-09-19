Что касается цены, версия Honor V Purse 16+256 будет стоить 5999 юаней (~79 500 рублей), а версия 16+512 — 6599 юаней (~87 500 рублей).

1 сентября генеральный директор Honor Чжао Мин анонсировал на выставке IFA новую форму складного смартфона-кошелька Honor V Purse. Теперь версия нового телефона была официально выпущена сегодня.

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Генеральный директор Honor Чжао Мин заявил, что данные показывают, что мировые поставки мобильных телефонов со складным экраном превысили 9 миллионов единиц в 2021 году, что составит 4% рынка высокого класса. Ожидается, что поставки складных экранов превысят 100 миллионов единиц в 2027 году на долю рынка высокого класса. Он считает, что тонкость и легкость — это первые технологические возможности складных экранов, которые могут разрушить границы между складными и прямыми панелями. Складные смартфоны не являются нишевым рынком и могут заменить существующие флагманы-моноблоки.

Этот новый складной смартфон в форме сумочки не только побивает рекорд тонкости и легкости складных экранов с показателем менее 9 мм, но также включает в себя более модные трендовые элементы. Что касается дизайна, Honor VPurse выполнен в своеобразном стиле гильошированных узоров. Каждый раз, когда он открывается и закрывается, это сопровождается звуком физической конструкции и гранями драгоценных камней. Он доступен в следующих цветах: золото камелии с классическим гильошированным рисунком, синий ледник с рисунком из мягкой воловьей кожи, элегантный черный с гладким рисунком личи.

Толщина смартфона-сумочки Honor V Purse составляет 8,6 мм в закрытом состоянии, 4,3 мм в разложенном и весит всего 214 граммов. В Honor V Purse используются передовые технологии изготовления, применяемые в часах во всех странах. Толщина шарнира крыла бабочки составляет всего 2,98 мм. Прочность усадки самостоятельно разработанной пружинной структуры увеличивается на 400%. Изменение сгиба составляет всего 34 микрона после 200 000 раз. Двойная батарея Qinghai Lake емкостью 4500 мА*ч имеет толщину всего 2,3 мм (поддерживает быструю зарядку 35 Вт) и оснащена защитной сталью собственной разработки с прочностью 1800 МПа.

Передняя, задняя и боковые части экрана Honor V Purse могут независимо выводить изображения. Официальный представитель называет это “полноэкранным отображением Honor 3D”. Путем замены различных стилей обоев, украшений, чехлов и других элементов можно дополнять модный образ.

Что касается производительности, Honor V Purse оснащен процессором Snapdragon 778G, памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Он использует 7,71-дюймовый OLED-экран с разрешением 2348x2016, поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц, частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, дисплей с 1,07 млрд.цветов и затемнением PWM 2160 Гц. Если говорить о качестве съемки, новый телефон оснащен фронтальной камерой на 8 МП, основной камерой на 50 МП и сверхширокоугольной камерой на 12 МП.

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Что касается цены, версия Honor V Purse 16+256 будет стоить 5999 юаней (~79 500 рублей), а версия 16+512 — 6599 юаней (~87 500 рублей). Он будет доступен для предварительной продажи в ограниченном количестве сегодня вечером, а полностью поступит в продажу 26 сентября.