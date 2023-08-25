Кроме игровой консоли Xbox Series S, ранее упоминалось, что с этой же тематикой выйдут видеокарта и ноутбук

Сегодня появилась информация, что будет разыграна игровая консоль Xbox Series S в стиле «Beast Party» посредством лотереи в Твиттере (соц.сеть "Х"). Это связано с тем, что ранее была представлена милая многопользовательская игра китайского производства «Beast Party»(Вечеринка зверей), которая появится на платформах Steam, Xbox One и Xbox Series X|S 20 сентября и впервые присоединится к подписке Microsoft XGP. Не так давно компания Sapphire объявила, что выпустит видеокарту на тему «Beast Party», а компания Mechanical Revolution также выпустит ноутбук в стиле ранее упомянутой игры.

реклама

Чтобы понять, о чем идёт речь, стоит рассказать об игре. "Beast Party" — это милая многопользовательская боевая игра. Игроки могут играть за супер милых кошек, собак или других маленьких животных со своими друзьями и сражаться друг с другом. В бою нет навыков, и вы можете играть так, как вам нравится. Бета-версия игры тестировалась на платформе Steam в течение недели в октябре 2020 года, а пиковое количество онлайн-пользователей при этом превысило 135 000. Поэтому эта китайская игра когда-то занимала четвертое место среди самых популярных игр в мире Steam, обогнав даже следующие популярные игры:" Among Us», «GTA» и «Rainbow Six».