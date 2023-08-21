Компания, известная специфичными дизайнами для мобильных устройств Caviar, показала коллекцию под названием #Barbiecore.

Caviar, известная компания, специализирующаяся на эксклюзивных дизайнерских решений для мобильных устройств, только что представила свою новую коллекцию под названием #Barbiecore. Эта коллекция включает три переделанных устройства, которые были украшены розовым цветом, золотыми деталями и бриллиантами. Среди них Samsung Galaxy Z Flip5, а также еще не выпущенные Apple iPhone 15 Pro, Pro Max и Watch Series 9.

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Эти уникальные заказные смартфоны включают в себя складную модель с пушистым помпоном из искусственного меха. Они также имеют золотую панель с гравировкой и 49 сверкающих рубинов на задней панели. При этом iPhone 15 будет иметь 61 кристалл Swarovski вокруг камеры, а задняя часть будет выполнена из розовой кожи аллигатора. Конечно же, все детали вокруг камеры, боковины и шпильки у складывающихся моделей будут покрыты 24-каратным золотом.

Apple Watch Series 9 из этой коллекции будет иметь корпус из нержавеющей стали 316L с PVD-покрытием из розового золота, золотыми декоративными болтами, застёжкой и вращающейся головкой. Ремешок будет выполнен из розового каучука, хотя пока неизвестно, будет ли он сменным. Важно отметить, что все три модели будут выпущены ограниченным тиражом всего 99 штук.

Но стоит помнить, что на данный момент это всего лишь концепции, представленные в виде красивых рендеров. Цены на эти уникальные изделия варьируются: часы будут стоить 1900 долларов, дизайн Galaxy Z Flip5 — от 8560 долларов, а iPhone 15 Pro — 7990 долларов. Также доступен вариант для iPhone 14 Pro по цене 7270 долларов.

Эта коллекция #Barbiecore от Caviar представляет собой исключительные и роскошные устройства, которые привлекут внимание любителей эксклюзивных предметов и модных аксессуаров.