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Поступает в продажу Black Shark Power Bank 3 pro с ёмкостью на выбор: 10000 или 20000 мАч

У этого повербанка доступны несколько версий: однопортовая версия USB-A и двухпортовая версия USB-A/C.
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15 августа Black Shark Peripherals, компания занимающаяся созданием игровых смартфонов для Xiaomi, объявила о запуске нового продукта для мобильных устройств. Им станет внешний аккумулятор Black Shark Overlord Power Bank 3 pro со стартовой ценой 179 юаней (2 500 рублей).

Если кому-то понравилось оформление второго поколения устройств этой компании, то этот повербанк выполнен в похожей стилистике. Как видно из нижнего левого угла изображения, мобильный блок питания имеет основной черный цвет и зеленую окраску дизайнерских линий. Он оснащен индикатором питания, а также доступны несколько версий: однопортовая версия USB-A и двухпортовая версия USB-A/C.

В одной из соцсетей официального аккаунта «Игровой телефон Black Shark», видно полное изображение внешнего вида продукта. По нему можно понять, что размер блока питания немного больше, чем у телефона iPhone 14 Pro, и он поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт.

Согласно официальной предварительной информации о периферийных устройствах Black Shark, данный повербанк будет иметь несколько ёмкостей: 10000 и 20000 мАч. Предварительная продажа начнется в 0:00 17 августа. Розничная цена составит 199 юаней, с залогом в 20 юаней, а окончательная цена уменьшится сразу на 20 юаней.

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