CyberDog 2 работает на основе мультимодального искусственного интеллекта Xiaomi, который дополнительно поддерживается системой распознавания и принятия решений Fusion

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь недавно выступил со своей ежегодной речью. Во время своего выступления на мероприятии Xiaomi Launch 2023 Лэй Цзюнь упомянул о новом четвероногом Xiaomi CyberDog 2, вдохновленном биотехнологиями, который также был представлен на мероприятии. И есть несколько важных сведений о грядущей CyberDog 2, о которых сообщили.

CyberDog 2 — это собака-робот от Xiaomi, которая является преемником Xiaomi CyberDog, представленного в 2021 году. CyberDog 2 теперь доступен для покупки в Китае по цене 12 999 юаней, что составляет около 180 000 рублей.

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Прежде всего, CyberDog 2 работает на основе мультимодального искусственного интеллекта Xiaomi, который дополнительно поддерживается системой распознавания и принятия решений Fusion. Мозг CyberDog 2 работает на процессоре NX вместе с двумя вторичными мозгами, работающими на двух сопроцессорах.

Зрение CyberDog 2 работает на модуле камер от Intel Realsense TM D430. Он состоит из интерактивной AI-камеры с разрешением 13 МП, RGB-камеры с разрешением 1 МП и камеры «рыбий глаз» с углом обзора 146 градусов. Что касается слуха, робот оснащен массивом из 4 микрофонов и голосовым алгоритмом Xiaomi AI. Кроме того, робот имеет средства программирования с открытым исходным кодом: ID-схемы и визуальное программирование. Он имеет доступ к более чем 100+ интерфейсам с открытым исходным кодом.

Робот способен выполнять точные команды с помощью своего микропривода CyberGear. Это обеспечивает точное управление и сверхбыструю реакцию, что в конечном итоге является демонстрацией высокого уровня в робототехнике.