Новая конфигурация ноутбука Lenovo Savior Y9000P поступила в продажу, и в настоящее время он доступен для предварительной продажи на китайских маркетплейсах, а цена составляет около 135 тыс рублей. Он позиционируется как игровой ноутбук, разработанный специально для киберспортсменов, которым необходимо находиться в игре в любом удобном для них месте.

Что касается аппаратной конфигурации, ноутбук Lenovo Savior Y9000P оснащен процессором Intel i7 13650HX с14 ядрами и 20 потоками, видеокартой RTX 4060, оперативной памятью DDR5 объёмом 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ.

Если говорить о дисплеи, то ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном OLED HDR-дисплеем, разрешением 2560x1440 и частотой обновления 240 Гц, а яркость составляет 500 нит.

В остальном этот ноутбук оснащен системой охлаждения Frost Blade Pro 5.0, встроенной композитной тепловой трубкой 3D Mesh и вентилятором 3D Blade Falcon, встроенным аккумулятором на 80 Вт*ч, встроенным зарядным устройством на 300 Вт, поддержкой портативной быстрой зарядки мощностью 140 Вт и поддержкой регулировки режимов отображения. Можно переключаться между прямым подключением дискретного дисплея, гибридным и чисто интегрированным режимами отображения.