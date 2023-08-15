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Lenovo выпустила игровой ноутбук с Intel i7 13650HX, видеокартой RTX 4060 и DDR5 объёмом 16 ГБ

Ноутбук позиционируется как игровой, который разработан специально для киберспортсменов.
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Новая конфигурация ноутбука Lenovo Savior Y9000P поступила в продажу, и в настоящее время он доступен для предварительной продажи на китайских маркетплейсах, а цена составляет около 135 тыс рублей.  Он позиционируется как игровой ноутбук, разработанный специально для киберспортсменов, которым необходимо находиться в игре в любом удобном для них месте.

Что касается аппаратной конфигурации, ноутбук Lenovo Savior Y9000P оснащен процессором Intel i7 13650HX с14 ядрами и 20 потоками, видеокартой RTX 4060, оперативной памятью DDR5 объёмом 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ.

Если говорить о дисплеи, то ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном OLED HDR-дисплеем, разрешением 2560x1440 и частотой обновления 240 Гц, а яркость составляет 500 нит. 

В остальном этот ноутбук оснащен системой охлаждения Frost Blade Pro 5.0, встроенной композитной тепловой трубкой 3D Mesh и вентилятором 3D Blade Falcon, встроенным аккумулятором на 80 Вт*ч, встроенным зарядным устройством на 300 Вт, поддержкой портативной быстрой зарядки мощностью 140 Вт и поддержкой регулировки режимов отображения. Можно переключаться между прямым подключением дискретного дисплея, гибридным и чисто интегрированным режимами отображения.

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