Показали видеоролик, напоминающий рекламу смартфона Google Pixel 8, поддерживающего аудиофункцию "волшебный ластик"

Ранним утром, пользователь с ником "EZ" загрузил видео на платформу X, которое представляет собой видеоролик, напоминающий рекламу нового мобильного телефона Google Pixel 8. В этом видео демонстрируется функция Magic Eraser, встроенная в модели Pixel, которая уменьшает шум в видео и подчеркивает основной звук. В ролике показывается сцена катания на скейтборде, снятая на Pixel 8, и видеоредактор этой модели классифицирует звуки в видео согласно шуму, голосам и музыке, уменьшая шум и усиливая вокал. Лозунг в конце ролика заявляет, что только мобильный телефон, разработанный Google, поддерживает аудиофункцию "волшебный ластик".

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Ранее появилась информация, что смартфон Google Pixel 8 будет работать на базе чипа Tensor G3, а версия Pro будет обладать впечатляющим 6,7-дюймовым дисплеем от Samsung с OLED-технологией и частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составит 2992x1344 пикселей, при яркости в 1600 нит. Плотность пикселей, в свою очередь, будет равняться 490 пикселей на дюйм.

Что касается камеры, то Google Pixel 8 Pro обещает предоставить превосходное качество изображений. Задняя камера будет оснащена мощными сенсорами: основной датчик будет иметь разрешение 50 МП и ожидается использование сенсора GN2, сверхширокоугольный объектив будет обладать разрешением 64 МП и базироваться на модели IMX787, телеобъектив будет иметь разрешение 48 МП с использованием сенсора GM5, а фронтальная камера будет иметь разрешение 10,8 МП и основываться на объективе 3J1.

Ещё один из инсайдеров утверждает, что смартфон Google Pixel 8 по-прежнему будет предлагать два варианта памяти: 128 ГБ и 256 ГБ, что должно снизить цену базовой модели. Согласно этой информации, Google Pixel 8 Pro будет иметь версию с 512 ГБ памяти. Таким образом, число версий и спецификаций нового флагмана Google в основном соответствует серии Pixel 7 предыдущего поколения. Ожидается, что они появятся на рынке в октябре этого года.