Зарядное устройство 1C20W от компании Baseus представляет собой продукт нового поколения для быстрой зарядки нитрида галлия GaN. В настоящее время оно доступно на площадке JD.com по цене 69 юаней, а также 99 юаней за 1-метровый кабель для передачи данных.

Основное преимущество этого устройства заключается в использовании полностью прозрачного корпуса и возможности его складывания. Новейшая технология чипа GaN пятого поколения позволяет повысить скорость преобразования энергии на 6%. Зарядное устройство также оснащено технологией контроля температуры Baseus BCT и поддерживает быструю зарядку PD 20 Вт. Оно полностью совместимо с Apple iPhone 8-14, обеспечивая полный диапазон быстрой зарядки и способно зарядить устройство на 50% всего за 26 минут.

Большое внимание уделено безопасности использования. Зарядное устройство оснащено девятью технологиями защиты и поддерживает широкий диапазон напряжения 100-240 В, что соответствует новому национальному стандарту безопасности. Также оно интеллектуально определяет необходимую мощность для подключенного устройства и автоматически переключается на непрерывное питание, чтобы избежать перезарядки и повреждения аккумулятора мобильного телефона.

Технические параметры данного продукта представлены ниже:

- Название: Зарядное устройство 1C20W

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- Технология зарядки: GaN пятого поколения

- Совместимость: Apple iPhone 8-14

- Быстрая зарядка: PD 20 Вт

- Дополнительные функции: контроль температуры Baseus BCT, складной корпус

- Защита: 9 технологий защиты

- Поддерживаемое напряжение: 100-240 В.

Выбирая это зарядное устройство, можно быть уверенным в его высокой производительности и безопасном использовании, а также насладиться быстрой зарядкой своего устройства всего лишь за несколько минут.