Анонс нового поколения как всегда произойдет осенью

По данным источника, процессоры Intel Core Ultra 9 и Core Ultra 7 будут работать на тактовой частоте 5 ГГц и выше в однопоточных задачах. Ожидается, что процессоры Intel Meteor Lake будут выпущены в конце текущего года, а в следующем месяце состоится крупное мероприятие по их запуску, которое пройдёт в рамках серии "Intel On". Мероприятие Innovation представит подробную информацию о конкретных SKU, основных функциях и первых проектах, включающих новейшие чипы Intel. Однако предварительная информация, которой поделились, уже доступна.

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Инсайдер заявляет, что процессоры Intel Core Ultra первого поколения под кодовым названием Meteor Lake будут иметь тактовую частоту 5 ГГц и выше. Говорят, что процессоры Core Ultra 7 (ранее Core i7) достигают одноядерной частоты до 5 ГГц, в то время как процессоры Core Ultra 9 более высокого класса (ранее Core i9) достигают скоростей выше 5 ГГц. Не уточняется, являются ли это последние версии или ранние образцы. На данный момент известно, что процессоры Intel Meteor Lake будут использовать конфигурацию ядер 6 P-Core и 8 E-Core.

P-Cores будут основаны на архитектуре Redwood Cove, а E-Cores будут использовать архитектуру Crestmont. Процессоры будут производиться на технологическом узле Intel 4, в то время как для iGPU будет использовано 5-нм технологическое решение от TSMC.

На данный момент процессор Intel Core i9-13900H с аналогичной конфигурацией ядер 6+8 имеет тактовую частоту до 5,4 ГГц на одном ядре, и это оптимизированная версия чипов Alder Lake второго поколения на более зрелом технологическом узле. Учитывая, что Intel 4 (7-нм EUV) будет абсолютно новым для Intel и иметь очень близкие тактовые частоты к 5,10-5,20 ГГц является весьма значительным достижением, и можно ожидать дальнейшей оптимизации в будущем. Что касается графического процессора, то его тактовая частота будет выше 2 ГГц, и появятся образцы с частотой от 2,2 до 2,4 ГГц в разных базах данных.