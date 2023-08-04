Вышло обновление для частного облака от компании Green Union
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Компания Green Union анонсировала выпуск обновленной версии своего программного обеспечения для частного облака. Новые функции и оптимизации будут представлены с августа по октябрь. Ниже представлены подробности об обновлениях.
Добавлены следующие функции:
- Чтение электронных книг;
- Онлайн-просмотр и пакетная обработка внешних ссылок для удобной работы с файлами;
- Возможность замены обоев рабочего стола ПК;
- Добавлен дисплей в верхний лоток Mac;
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- Новые модели оборудования, совместимые с ИБП;
- Новые эпизоды сериала "Стена";
- Поддержка формата фотографий HEIF для файлов iOS;
- Новая настройка загрузки Thunderbolt с указанием пути к дисковому пространству;
- Возможность добавления файлов с опцией безвозвратного удаления;
- Регулярная очистка корзины для освобождения места;
- Восстановление всех данных из корзины одним кликом.
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Внесены следующие оптимизации:
- Повышена производительность просмотра альбомов;
- Улучшена служба сетевого подключения Web Dav;
- Оптимизированы функции центра сообщений для уведомлений;
- Улучшена синхронизация файлов и отображение данных;
- Упрощено использование файлового менеджера;
- Повышена эффективность сжатия файлов;
- Улучшено отображение информации о сетевых сервисах;
- Ускорено распознавание фильмов и телепередач.
В настоящее время доступны пять продуктов для хранения данных в частном облаке: DH2100+, DH2600, DX4600, DX4600+ и DX4600 Pro. Варианты с различным количеством отсеков и поддержкой твердотельных накопителей M.2 (форм-фактор 2280) также предоставляются.
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