Компания Green Union анонсировала выпуск обновленной версии своего программного обеспечения для частного облака. Новые функции и оптимизации будут представлены с августа по октябрь. Ниже представлены подробности об обновлениях.

Добавлены следующие функции:

- Чтение электронных книг;

- Онлайн-просмотр и пакетная обработка внешних ссылок для удобной работы с файлами;

- Возможность замены обоев рабочего стола ПК;

- Добавлен дисплей в верхний лоток Mac;

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- Новые модели оборудования, совместимые с ИБП;

- Новые эпизоды сериала "Стена";

- Поддержка формата фотографий HEIF для файлов iOS;

- Новая настройка загрузки Thunderbolt с указанием пути к дисковому пространству;

- Возможность добавления файлов с опцией безвозвратного удаления;

- Регулярная очистка корзины для освобождения места;

- Восстановление всех данных из корзины одним кликом.

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Внесены следующие оптимизации:

- Повышена производительность просмотра альбомов;

- Улучшена служба сетевого подключения Web Dav;

- Оптимизированы функции центра сообщений для уведомлений;

- Улучшена синхронизация файлов и отображение данных;

- Упрощено использование файлового менеджера;

- Повышена эффективность сжатия файлов;

- Улучшено отображение информации о сетевых сервисах;

- Ускорено распознавание фильмов и телепередач.

В настоящее время доступны пять продуктов для хранения данных в частном облаке: DH2100+, DH2600, DX4600, DX4600+ и DX4600 Pro. Варианты с различным количеством отсеков и поддержкой твердотельных накопителей M.2 (форм-фактор 2280) также предоставляются.