Представители Xiaomi выпустили новую умную электрическую духовку, к которой можно подключиться и управлять через мобильное приложение

1 августа Xiaomi сообщили, что выпустили умную электрическую духовку Mijia объемом 40 л, которая отличается от остальных своими небольшими габаритами, но при этом большой ёмкостью.

Печь имеет инновационный вертикальный дизайн, который позволяет сэкономить пространство на кухне. Размеры духовки всего составляют 425 x 453 x 403 мм. Она оснащена интеллектуальной микросхемой температурного контроля PID, светодиодным экраном и мощностью 2000 Вт для точного контроля температуры в диапазоне 30-230°C.

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Эта духовка оснащена специальной технологией воздушной жарки, которая позволяет приготовить пищу без использования масла или с минимальным его количеством. Таким образом, вы получаете более здоровое блюдо, сохраняя его вкус и аромат.

Умная функция этой духовки позволяет подключить ее к смартфону, где вы можете задавать время и температуру. Также, благодаря подключению к Wi-Fi, вы можете контролировать духовку удаленно, даже находясь далеко от неё. Печь имеет всего пять режимов приготовления - "Гриль", "Выпечка", "Ферментация", "Профессиональный" и "Сухофрукты", а также позволяет одним нажатием кнопки получить доступ к более чем 40 профессиональным рецептам, подключившись к приложению Mi Home.

Благодаря своей съемной форме Xiaomi Mijia очень удобна в использовании и легко моется. В неё также встроена система безопасности, которая предотвращает случайное открытие дверцы во время приготовления. Сама дверца выполнена из двухслойного закалённого стекла.

В целом, эта электрическая духовка - отличный выбор для тех, кто хочет получить качественное и быстрое приготовление пищи с минимальным количеством жира.