На прошедшем фестивале в Китае представитель компании Vivo сообщил о разработке совершенно нового чипа изображения V3

Являясь передовым производителем мобильных телефонов в Китае, компания Vivo предлагает создателям видео новую высококачественную съемку. Используя передовые технологии, компания разработала собственный чип изображения V3 и функцию 4K-портрета, которые будут внедрены в последующие продукты. Скорее всего они будут добавлены в серию камерофонов Vivo X100.

Как утверждают представители компании, это поможет снизить аппаратный порог для создания высококачественных видеороликов и позволит большему количеству людей записывать себя или даже стать приоритетным выбором для съёмок ультракороткометражных фильмов с помощью объектива.

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Если говорить о чипе изображения Vivo V3, то не говоря о переходе на 6-нм техпроцесс и снижении энергопотребления на 30%, он будет также иметь систему ночного видения неба и сможет реализовывать фокусировку после съемки, т.е. выделять объект съёмки, делая задний план размытым.

Еще одна интересная новинка, представленная на прошедшем фестивале - перископический модуль Zeiss Optics 'Vario Epo Sonar', оснащенный плавающей линзой с низким уровнем хроматических аберраций. Выражаясь простым языком, это означает, что искажений, которые получаются, когда свет проходит через линзу объектива, и образуют цветные ореолы или полоски, станет меньше.

Сами тесты камеры обещали показать как можно скорее. А вот смартфоны с такими технологиями скорее всего будут представлены только к концу этого года.