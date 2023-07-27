Компания "OPPO" объявила о уже скором старте продаж одного из своих новых смартфонов OPPO Reno 10 в России. Если Вы в феврале этого года уже приобрели новую модель ( на тот момент) данной компании в виде OPPO Reno 8T, то этот пост для Вас. Чтобы понять стоит ли тратить свои сбережения на немного свежую модель смартфонов OPPO, мы решили сравнить данные модели и расставить все точки над "и".

Из данного сравнения мы видим, что Oppo Reno 8T практически во всём уступает своему новому оппоненту. У версии Oppo Reno 10 5G выше частота обновление дисплея, поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и более мощную зарядку. В Oppo Reno 10 5G есть функции записи замедленной съемки в 960 FPS и записи 4K-видео. Но при этом Вы отказываетесь от 3.5 мм разъема для наушников и стерео динамиков. Достаточно ли данные изменения весомые, чтобы менять уже старую модель Oppo Reno 8T на новую решать конечно же Вам. В свою же очередь мы не рекомендуем покупать новый Oppo Reno 10 5G , если Вы недавно приобретали смартфон данной компании.