ИИ поможет оценить целесообразность химиотерапии при раке мозга
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Ученые из Королевского колледжа Лондона создали новую модель ИИ, способную точно предсказывать выживаемость людей, страдающих раком мозга. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Neuro-Oncology.
Источник фото - freepic.com
Курс химиотерапии после лучевой терапии обычно занимает около восьми месяцев и нет гарантий на успешный исход для пациента, прошедшего все этапы лечения. Но теперь появилась новая модель ИИ, которая использует данные МРТ, чтобы определить, кому из пациентов химиотерапия не будет полезна. Это позволяет избежать потери времени на химиотерапию и сразу после лучевой терапии сосредоточиться на других методах или экспериментальном лечении. Причем, результат известен еще на этапе лечения лучевой терапией.
В ходе своего исследования учёные использовали набор данных из 10 тысяч результатов анализов МРТ пациентов с раком мозга для глубокого обучения ИИ, сфокусировав его на разработке новых способов предсказания выживаемости пациентов с глиобластомой головного мозга (самой распространенной и агрессивной формой опухоли мозга). В результате ИИ оказался способен определить, будут ли пациенты, страдающие глиобластомой, жить в течение восьми месяцев после постановки диагноза и начала курса лучевой терапии .
Важно отметить, прогнозы сделанные ИИ, были очень точными.
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