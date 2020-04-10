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Заметили это в сравнении европейского Oppo Reno 3 Pro на MediaTek Helio P95 и китайского Reno 3 на Dimensity 1000L.

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Oppo Reno 3

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1000L построен на четырех ядрах Cortex-A77 и четырех Cortex-A55.

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А Helio P95 на двух Cortex-75 и шести Cortex-A55.

В первом случае - 4 мощных ядра, которые новые и круче чем в Р95, и 4 слабых. Во втором случае только 2 мощных ядра и 6 слабых.

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Проще говоря, Dimensity 1000L должен был всухую выиграть у Р95, но этого не случилось.

Тогда AnandTech использовали спец.версию бенчмарка PCMark для выявления читеров. И результаты Р95 упали на 30%, с 9048 до 6781 баллов.

Результаты Oppo Reno 3 Pro на обычном бенчмарке и версии против читеров реклама



Причина в "спортивном режиме". В нем процессор игнорирует температуру и шпарит на максимум. В обычном режиме использования такого никогда не будет.

Доказательством тому стал и файл power_whitelist_cfg.xml, найденный в прошивке Oppo Reno3. Из него ясно - MediaTek включает "спортивный режим" в GeekBench, AnTuTu, 3DBench, PCMark, GFXBench и других.

Содержимое файла power_whitelist_cfg.xml

Затем ребята из AnandTech протестировали другие устройства. Результат печальный: минимум 9 моделей SoC MediaTek включают спортивный режим. В их числе и G90Т, установленный в Redmi Note 8 Pro. И даже Helio A22, стоящий в Xperia XA1. Отсюда делаем вывод, что MediaTek не первый год дурачит пользователей.

Список протестированных моделей на предмет читерства

Ответ MediaTek похож на оправдание: В бенчмарках мы показываем на что способна SoC, а в реальном времени оптимизируем работу с учётом батареи, температуры и прочих факторов.



