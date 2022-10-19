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Разбираю и обслуживаю видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL после геймера

Вторичный рынок завален видеокартами на любой вкус и кошелёк. Купил видеокарту от геймера, стоит ли беспокоится? . Давайте разбираться
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Слив топовой 3080 за копейки, смотри
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 за 30 с началом в Ситилинке
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Приветствую тебя уважаемый читатель. Решил я прикупить себе видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL и начал искать объявления на Avito. Выбор огромный, глаза разбегаются и я присмотрел карточку у продавца. Завершенных объявлений у него было 3, продавал железяки от Приоры . Я подумал это хорошо, значит обычный работяга, и после работы играет в Dota2. Вряд ли это барыга или что ешё хуже майнер.

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 Созвонился, он готов мне её привести ко мне домой и проверить. Я согласился. И так он приехал до меня, и я начал тестить карту. Все тесты проходит отлично но меня смутило что если присмотреться видно какая-то * шерсть* на радиаторе. Но я не стал придираться ведь это не смертельно да и цена меня полностью устраивала. И так сегодня я её разобрал и полностью обслужил и был в шоке.

Всегда держите в уме что со слов продавца : Видеокарте 6 месяцев, играл после работы и стояла в закрытом хорошо продуваемом корпусе.

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На вид ничего необычного, пыли нету пломбы на месте :

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После снятие бэкплейта уже невооруженным взглядом видно * комок волосни * :

После того как я снял полностью кожух с вентиляторами я окончательно понял во что он играл и какой у него закрытый корпус. Два бедолаги комара пали смертью, из за того что карта стояла в открытом стенде и майнила Эфириум :

Продолжаю разбирать карту и открутил систему охлаждения и там полный писец. Всё в масле вперемешку с * хрен пойми чем *.

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Пришло время привести карту в порядок. Приготовил Уайт-спирт и максимально качественно почистил карту и убрал засохшую термопасту :

Наношу качественную термопасту mx-5 и начинаю собирать карту : 

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Собираю систему охлаждения видеокарты  :

Закрутил заднюю крышку на два болтика, я заказал термопрокладки и буду их менять. Так как я не ожидал что там всё в масле и тем более продавец карты только * играл после работы* . Видеокарта в собранном виде :

Первый запуск видеокарты , страшно :


Также погонял карту в программе FurMark . Результаты меня впечатлили. 65 градусов при 44% оборотов вентиляторов. Я доволен обслуживанием :

Итог :

Теперь я никому не доверяю из продавцов на Avito. Даже моя схема не сработала то что у продавца не должно быть в завершенных объявлений по продаже комплектующих на Пк.

А вы как покупаете видеокарту на различных торговых площадках? Пишите в комментариях.


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Теги

nvidia майнинг замена термопасты palit geforce rtx 3060 ti dual обслуживание видеокарты
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