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Приветствую тебя уважаемый читатель. Решил я прикупить себе видеокарту Palit GeForce RTX 3060 DUAL и начал искать объявления на Avito. Выбор огромный, глаза разбегаются и я присмотрел карточку у продавца. Завершенных объявлений у него было 3, продавал железяки от Приоры . Я подумал это хорошо, значит обычный работяга, и после работы играет в Dota2. Вряд ли это барыга или что ешё хуже майнер.

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Созвонился, он готов мне её привести ко мне домой и проверить. Я согласился. И так он приехал до меня, и я начал тестить карту. Все тесты проходит отлично но меня смутило что если присмотреться видно какая-то * шерсть* на радиаторе. Но я не стал придираться ведь это не смертельно да и цена меня полностью устраивала. И так сегодня я её разобрал и полностью обслужил и был в шоке.

Всегда держите в уме что со слов продавца : Видеокарте 6 месяцев, играл после работы и стояла в закрытом хорошо продуваемом корпусе.

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На вид ничего необычного, пыли нету пломбы на месте :

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После снятие бэкплейта уже невооруженным взглядом видно * комок волосни * :

После того как я снял полностью кожух с вентиляторами я окончательно понял во что он играл и какой у него закрытый корпус. Два бедолаги комара пали смертью, из за того что карта стояла в открытом стенде и майнила Эфириум :

Продолжаю разбирать карту и открутил систему охлаждения и там полный писец. Всё в масле вперемешку с * хрен пойми чем *.

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Пришло время привести карту в порядок. Приготовил Уайт-спирт и максимально качественно почистил карту и убрал засохшую термопасту :

Наношу качественную термопасту mx-5 и начинаю собирать карту :

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Собираю систему охлаждения видеокарты :

Закрутил заднюю крышку на два болтика, я заказал термопрокладки и буду их менять. Так как я не ожидал что там всё в масле и тем более продавец карты только * играл после работы* . Видеокарта в собранном виде :

Первый запуск видеокарты , страшно :





Также погонял карту в программе FurMark . Результаты меня впечатлили. 65 градусов при 44% оборотов вентиляторов. Я доволен обслуживанием :

Итог :

Теперь я никому не доверяю из продавцов на Avito. Даже моя схема не сработала то что у продавца не должно быть в завершенных объявлений по продаже комплектующих на Пк.

А вы как покупаете видеокарту на различных торговых площадках? Пишите в комментариях.



