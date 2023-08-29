Этот знаменитый актер снялся в кино более двухсот раз. Куравлев не имел четкого образа, артист отлично вписывался в самые разные роли-от простого беззаботного слесаря Афони до хитрого жулика Милославского.





Почти все герои, которых играл Леонид Куравлев были весьма веселыми, разговорчивыми и чрезмерно коммуникабельными. Однако в жизни артист был совершенно противоположен своим героям, он был довольно скрытен, необщителен и все свое внимание уделял только семье.

Среди своих коллег Куравлев был неким изгоем, поскольку из всей актерской тусовки он не имел привычку пить, гулять и резвиться на шумных торжествах. Самым главным в жизни для актера был его семейный очаг.

Во время съемок картины "Место встречи изменить нельзя" между Высоцким и Куравлевым начался конфликт, после которого артисты никогда больше не разговаривали.

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Однажды Высоцкий сделал Куравлеву замечание по поводу того, что во время рукопожатия у Куравлева всегда слабая и прохладная рука. Леонид Вячеславович счел это оскорбительным, но не стал раздувать скандал из-за пустяков. А вот с Конкиным у Куравлева были весьма теплые отношения.