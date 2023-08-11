Россия только что начала свою Лунную программу - ракета с орбитальной лунной станцией успешно стартовала и вывела на орбиту станцию, которая 21 августа должна прилуниться на Луне впервые в истории человечества на полюсе Луны,

Россия не запускала на Луну ничего с 1976 года и это первый старт на спутник Земли за 50 лет. Итогом программы будет строительство базы на Луне.