Россия возобновила Лунную программу спустя 47 лет и отправила на Луну межпланетную станцию
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Россия только что начала свою Лунную программу - ракета с орбитальной лунной станцией успешно стартовала и вывела на орбиту станцию, которая 21 августа должна прилуниться на Луне впервые в истории человечества на полюсе Луны,
Россия не запускала на Луну ничего с 1976 года и это первый старт на спутник Земли за 50 лет. Итогом программы будет строительство базы на Луне.
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