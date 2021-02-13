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Как сообщает BBC, президент США Джо Байден приостановил судебный процесс против TikTok и WeChat, из-за которого приложения могли быть запрещены в Соединенных Штатах.

Будучи президентом, Дональд Трамп пытался запретить оба приложения, утверждая, что они представляют угрозу национальной безопасности. Ранее обе компании подали в суд на наложенные запреты. Теперь новая администрация президента попросила "приостановить" - разбирательство на то время, пока она повторно проверит, действительно ли приложения представляют угрозу.

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Задержка означает, что оба приложения смогут продолжать работать в США, пока новые сотрудники государственных органов «ознакомятся с проблемами в этом деле», говорится в юридических документах.

Трамп утверждал, что распространение в США мобильных приложений, разработанных китайскими фирмами и принадлежащих им, угрожает "национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". К примеру приложение для обмена сообщениями WeChat имеет более одного миллиарда пользователей по всему миру, однако заявляет, что на США приходится всего 2% доходов.

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Приложение TikTok для обмена видео, также имеет около 800 миллионов пользователей по всему миру, из которых 100 миллионов находятся в США. Владелец приложения, китайская компания ByteDance, ведет переговоры с компанией разработчиком программного обеспечения Oracle и сетью супермаркетов Walmart, планируя завершить сделку, в результате которой американские активы TikTok будут переведены в новую структуру, чтобы избежать запрета. Однако, в сообщениях говорится, что сделка может быть отменена, если администрация Байдена примет более мягкий подход к китайским приложениям.







