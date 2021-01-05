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Как сообщают зарубежные СМИ, сегодня появилась информация о готовящемся к выпуску новом варианте видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060. На фотографии видеокарта GeForce RTX 3060, разработанная ASUS, и называться модель с 12 ГБ будет как NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra.

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Согласно полученной информации, уровень Ultra будет выше чем у моделей Ti и SUPER, поэтому эта видеокарта выйдет с более мощным интерфейсом памяти и лучшим решением для охлаждения, хоть и графический процессор, на котором она основана, является основным дизайном.

Судя по характеристикам, у GeForce RTX 3060 Ultra будет 12 GB GDDR6, это заметно больше чем у моделей RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080. ASUS предложит GeForce RTX 3060 Ultra в нескольких вариантах, включая дизайн ROG STRIX, и TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ultra (ASUS TUF-RTX3060U-O12G-Gaming), которая представлена на фото: Предполагаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra: GPU GA104-250, ядра CUDA 3840, 192-битная шина памяти.

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У видеокарты дизайн занимающий 2,7 слота с большим алюминиевым кожухом, три массивных вентилятора с технологией 0 дБ. Радиатор представлен в виде массивной решетки из алюминиевых пластин, через которую проходят несколько медных тепловых трубок. Видеокарта использует нестандартную конструкцию печатной платы, но кулеры и задняя панель выходят за ее пределы. Вспоминая предыдущие исполнения можно предположить, что ASUS выберет конфигурацию с одним 8-пиновым или двойным 8-пиновым разъемом для этой видеокарты. Выходы дисплея включают один выход HDMI и 3 выхода DisplayPort.

Интересно то, как NVIDIA негласно проводит ребрендинг. Новый бренд GeForce RTX 30 Ultra говорит одно: скорее всего мы получим дополнительные варианты в наименованиях моделей. Также вероятно, что варианты с более высокой памятью или варианты SUPER, о которых недавно сообщалось, также будут использовать брендинг Ultra, который звучит круче, чем брендинг SUPER. Также есть вероятность, что NVIDIA будет иметь три видеокарты в линейке GeForce RTX 3060: Ti, Ultra и стандарт. Вариант Ultra будет предлагаться по цене 449 долларов США и, как ожидается, будет объявлен 12 января на презентации NVIDIA CES 2021 .