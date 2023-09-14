Эти мягкие роботы могут быть полезны в археологии, медицине, транспортировке газов и жидкостей.

Роботы, разработанные учеными из Стэнфордского университета такие же мягкими и подвижными как щупальца осьминога. Они также могут контролировать свою длину и ширину. Они почти не потребляют электроэнергии, а также очень безопасны при работе с людьми так как состоят из мягких материалов.

Современные роботы очень быстры и точны в условиях производственного цеха, где абсолютно все просчитано до малейших деталей. Но все меняется когда робот оказывается за стенами фабрики, где окружающая обстановка не упорядочена и не организована идеально, и даже элементарная задача не требующая сверхточности может обернуться полным провалом. В течении многих лет роботы совершенствовались в скорости и точности, что отражалось в особенностях и конструкции. Важно предусмотреть и запрограммировать каждое движение частей робота, потому что даже маленькая ошибка может спровоцировать сбой. Можно что-то повредить или вывести робота из строя если случается что-то серьезное. Давайте посмотрим на корпус наших роботов. Что-то явно с ним не так.

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Ему потребуется дорогостоящий ремонт

Ведь то что делает наших роботов такими точными и сильными, также делает их ужасно неэффективными в реальном мире. Так как он не обладает пластичностью, робот не может подстраиваться для взаимодействия с окружающей средой. Но что, если мы подойдем с другой стороны и станем мягче окружающей среды? Может показаться что невозможно что-либо делать, если ты слишком мягкий. Но природа демонстрирует обратное. Например, на дне океана под многотонным гнетом гидростатического давления обитает супер пластичное существо которое легко передвигается и взаимодействует с объектами намного тверже себя.

Осьминог

Основной задачей исследователей было создание робота способного работать в условиях естественной неопределенности т.е. способных выйти в реальный мир. Одной из новейших разработок мягкой робототехники является робот Vine и этот робот особенный, потому что он, растет используя давление газа в то время как остальная его часть твердо закреплена в среде. В отличии от современных роботов которые используют колеса или ноги для передвижения робот Vine использует рост, что позволяет ему проходить в местах недоступных для человека и других роботов.

Вот так выглядит робот в действии

Вдохновением для создания этого робота послужили растения которые врастают в поверхность аналогичным образом и сталкиваются с большим разнообразием различных ситуаций.

Робот Vine может увеличивать и уменьшать длину и ширину своего тела, изгибаться и раскачиваться в любых направлениях, так как у него нет ограничивающего металлического каркаса. Этот робот полностью состоит из мягких материалов, а именно термопластика TPU или силикона. Для управления этим роботом учёные используют пневмомыщцы которые сжимаются и разжимаются при подаче в них воздуха.

Роботы Vine уже были на археологических раскопках в Перу, там их использовали для исследования узких подземных туннелей в перуанском древнем храме и археологи пытались понять для чего были нужны эти туннели. К сожалению эти туннели были слишком узкими для человека и слишком опасными для обычных роботов, поэтому археологи приняли решение использовать робота Vine и успешно исследовали те туннели.





Удивительно то, что такие роботы могут пролезать под тяжелые объекты и поднимать их, при этом оставаясь очень мягкими ведь даже одна десятая давления атмосферы примененная на большую площадь, например на квадратный метр может поднять вес равный тонне и именно эта особенность делает таких роботов очень привлекательными для использования в спасательных и поисковых миссиях

Это важно, что устройство все время остается мягким, оно не сможет навредить кому-то. Такие роботы могут проникать, например в обрушенные здания и потенциально поднимать большие объекты под которыми застрял человек. Или например в автомобильных авариях и т. д. Роботы могут применять огромную силу при том что они очень мягкие и состоят из мало весящих и дешёвых материалов. По сути такие роботы ничего не стоят и вы можете запустить сотню в здание и несколько из них точно кого-то найдут. Такие роботы могут спасти вашу жизнь не только если вы оказались под завалами. Также этих роботов можно использовать в медицине.