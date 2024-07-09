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Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать

Я взял два популярных ридера известных производителей и попытался разобраться, какой из них оптимальнее
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Вопрос «Какую электронную книгу выбрать: PocketBook или Kindle?» достаточно распространен в интернете. Некоторые горячо рекомендуют устройства первого производителя. Другие доказывают, что стоит отдать предпочтение исключительно моделям Amazon. Причем, как правило, советы публикуют владельцы электронных книг одного бренда, никогда не державшие в руках ридеров второго. 

Эта статья даст куда более аргументированный и точный ответ на приведенный выше вопрос. Просто потому, что на руках у меня есть и PocketBook, и Kindle. Я сравню эти модели и сделаю вывод. 

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Итак, первое устройство – Amazon Kindle 2022, ну или Kindle 11-го поколения (верными являются оба названия). За бугром этот ридер стоит 100 евро, то есть около 10 тысяч рублей. В России перекупщики, а зависимости от уровня жадности, продают его уже за 17-20 тысяч. При этом заказать устройство в РФ напрямую с Amazon нельзя. Это было невозможно и до введения санкций, а сейчас и подавно. 

Второй ридер – PocketBook 618 Basic Lux 4. Это самая доступная модель бренда по состоянию на лето 2024 года. Купить ее в РФ можно без проблем. Отдать придется около 14 тысяч рублей. Получается, что в России сие устройство несколько дешевле, чем Kindle 2022. Но, тем не менее, по характеристикам они относятся к одному классу, и сравнивать их уместно. 

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Начну с экстерьера – таковы уж законы жанра. Оба ридера спокойные, их нельзя назвать очень уж яркими гаджетами. Kindle 2022 так и вовсе невзрачный – просто черная плоская штука с экраном. 

PocketBook 618 Basic Lux 4 чуть более интересен внешне – во многом за счет клавиш. Они, во-первых, делают устройство не таким скучным. Во-вторых, кнопки (перелистывание страниц + центральная клавиша «домой») повышают уровень удобства устройства. Пользователю доступны два варианта управления: эти самые кнопки – и сенсорный экран. Владелец Kindle 2022 вынужден довольствоваться только последним. 

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В ридерах применяется черный пластик, но разных типов. В случае Kindle 2022 это твердый и чуть шероховатый материал, а случае PocketBook 618 Basic Lux 4 – мягкий и бархатистый (так называемый софт-тач). Такой пластик приятнее на ощупь, плюс, как ни странно, он не истирается со временем. В случае же Kindle 2022 потертости появляются буквально сразу же. Даже странно – зачем вообще такой пластик применять? Это мне напоминало ситуацию с очень «нежным» металлом на задних панелях некоторых плееров iPod. Для многих так и осталось загадкой – почему Apple выбрала именно такой нестойкий материал. 

При этом надо отметить, что и Kindle, и PocketBook весьма быстро грязнятся. Их приходится часто протирать. Поэтому, думается, для любого устройства из этой парочки логично докупить чехол. 

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По весу, длине и ширине ридеры практически одинаковы, здесь нет явного лидера. А вот с толщиной все не так однозначно. Корпус PocketBook 618 Basic Lux 4 утоньшается к краям, тогда как Kindle 2022 имеет одну и ту же толщину по всей площади. Поэтому формально толщина у ридеров одинакова (около 8 мм в самом толстом месте), однако на деле «Покет» кажется более изящным устройством. 

Kindle 2022 оснащен портом USB-C, а PocketBook 618 Basic Lux 4 – более старым MicroUSB. Это менее предпочтительный вариант. Хотя фатальным недостатком в случае именно ридера такой разъем назвать нельзя. По двум причинам. Книги в читалку можно передавать по Wi-Fi, а заряжать ее приходится раз в несколько недель. Поэтому контактировать с разъемом придется крайне редко. 

 Далее у нас по плану экраны. Для начала немного теории. 6-дюймовые черно-белые дисплеи E Ink могут иметь разрешение 800 х 600 точек (167 ppi), 1024 х 758 (212 ppi) и 1448 х 1072 (300 ppi). Разница между первым и вторым вариантом огромна: 167 ppi – это очень мало, шрифты получаются размытыми, с «лесенками», в общем – ужас. Сегодня подобные дисплеи практически не применяются – ну, если не считать Onyx Boox Bering 4, который при цене в 14 тысяч рублей получил именно такой дисплей.  

Разница между 212 и 300 ppi уже малозаметна – увидеть ее смогут только самые щепетильные и придирчивые товарищи. У PocketBook 618 Basic Lux 4 как раз 212 ppi, у Kindle 2022 – 300. И я этой разницы как раз не вижу. Возможно, дело в предустановленных шрифтах: у «Покета» они какие-то более приятные глазу, у «Амазона» – более корявые. В общем, я готов поставить между этими дисплеями знак равенства. Допускаю, что подвергнусь критике со стороны читателей – и тем не менее. Нельзя все мерить голыми цифрами, важен еще и практический опыт. А он таков: оба экрана отличны для чтения, у них светлый фон, контрастные четкие шрифты, они почти мгновенно обновляют изображение при перелистывании страницы. В общем, самое оно для регулярного комфортного чтения – даже и не скажешь, что устройства недорогие. 

Подсветка реализована тоже совершенно одинаково. Ее можно охарактеризовать тремя словами: яркая, белая, равномерная. То есть регулировки цветовой температуры нет ни там, ни там. В принципе, не больно-то она и нужна. Лично я отношу эту фишку к категории приятных, но необязательных. 

Сенсорное управление, опять же, одинаковое – тачскрины чувствительные, мультитач для быстрого масштабирования размеров шрифтов поддерживают. В обзорах электронных книг не принято упоминать эту фишку, так как она вроде как сама собой разумеющаяся. Однако это не так: некоторые китайские сенсорные читалки, а также модели российских брендов (например, Digma) мультитач не поддерживают. 

 Стоит также добавить, что PocketBook 618 Basic Lux 4 во время чтения позволяет отключить сенсорный экран и листать страницы только кнопками. Знаю, что многие люди любят эту опцию. Потому что тачскрин, бывает, задеваешь случайно – и страница тут же перелистывается, хотя ты этого совсем не желаешь. В Kindle 2022 такая фишка не реализована – что и понятно, так как физических кнопок в этой модели нет.

Добавлю и еще один момент: экраны PocketBook 618 Basic Lux 4 и Kindle 2022 миллиметра на полтора «утоплены» во фронтальные панели. В линейках обоих брендов есть ридеры (более дорогие), где на дисплеи нанесено дополнительное защитное стекло, и там эта «утопленность» отсутствует. Но в бюджетниках ее оставили. Выглядит она чутка несовременно, но в целом взаимодействию с ридером не мешает.

В плане программного обеспечения мне однозначно больше понравился PocketBook. Интерфейс здесь по своей логике напоминает то, что мы видим в планшетах и смартфонах. Это значит, что людям, которые впервые взяли ридер в руки (да и не впервые тоже), будет проще в нем разобраться. В случае Kindle 2022 имеем некую текстовую мешанину с минимумом пиктограмм, зато с постоянным отсылками на фирменный книжный магазин. Это и логично: задача Amazon – продать вам книги. Ридер для этого лишь инструмент. 

Подробно описывать каждую деталь интерфейса не стану. Скажу так: настроек для текста несколько больше в PocketBook 618 Basic Lux 4, настроек каталогизации книг гораздо больше в PocketBook, дополнительные приложения (игры, калькулятор и пр.) есть только в PocketBook, а вот словари и средства для беспроводной доставки книг с компьютера/смартфона/планшета в ридер предусмотрены и там, и там. То есть, грубо говоря, берешь файлик на компе – и двумя кликами мышки отправляешь в читалку по Wi-Fi. 

В целом могу сказать, что софт у Kindle 2022 весьма невзрачный, бедный и не очень простой в освоении. Многие любят сравнивать ридеры Amazon с iPhone – дескать, Kindle такие же простые и понятные. Не соглашусь. Лично мне разобраться с Kindle 2022 было несколько сложнее, чем с PocketBook 618 Basic Lux 4.

Эксплуатировать Kindle тоже труднее – не все книжки этот ридер может открыть. То, что устройства данной породы не дружат с FB2, давно стало притчей во языцех. Но это не все: американские ридеры и массу прочих форматов не открывают – причем достаточно важных и популярных. Вот перечень Kindle: AZW3, AZW, TXT, PDF, MOBI, PRC, PDF (плюс еще пару штук путем конвертации при отправке на ридер с помощью фирменных сервисов). Вот перечень PocketBook: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT. Выводы делайте сами.

Памяти вдвое больше в Kindle – 16 Гб против 8 Гб у PocketBook. Но 618-й поддерживает MicroSD объемом до 32 Гб, так что де-факто именно он является лидером в области пространства для хранения файлов. 

К слову, в случае Kindle это могут быть не только текстовые книги, но и аудио. Вот только поддерживается лишь бесполезный в наших широтах формат AAX – в нем продает аудиокниги Amazon. Можно заплатить денежку, скачать такой файл в Kindle, подключить Bluetooth-наушники и послушать. Однако в условиях РФ эта опция тождественна отсутствию поддержки аудио, которую мы наблюдаем в модели PocketBook. 

По скорости работы и автономности имеем паритет. Оба устройства достаточно быстрые (сравнимы со смартфоном или планшетом среднего класса) и могут проработать в районе месяца. Это если просто читать по 2-3 часа в день с подсветкой, выкрученной на 50%, и не злоупотреблять онлайновыми сервисами. 

Выводы простые. Если вы живете в Европе или США и можете купить Kindle 2022 за 100 евро/100 долларов (менее 10 тысяч рублей), плюс вы готовы покупать литературу на Amazon, то этот ридер будет вполне уместным выбором. Да и то – можно ведь посмотреть и в сторону Kobo, и в сторону той же PocketBook, которая присутствует не только на российском, но и на массе других рынков. 

В РФ ситуация иная: 17 (и уже тем более 20) тысяч рублей за Kindle 2022? Нет, извините. Устройство простое донельзя, а за такие вполне приличные деньги уже хочется чего-то более изысканного. За те же 20 тысяч можно купить, например, флагманский 6-дюймовый PocketBook 634 Verse Pro – с таким же экраном (я имею в виду 300 ppi), защитой от воды по IPX8, усиленным сталью корпусом, нормальной поддержкой аудио и всеми прочими фирменным покетовскими плюшками (от кнопок до поддержки 20+ форматов). 

Я думаю, что если бы Kindle 2022 стоил в России тысяч 11-12, его можно было бы кому-то советовать под соусом «простейшее устройство с приличным экраном». Это было бы логично: хочешь несколько большего – берешь тот же PocketBook 618 Basic Lux 4 за 14 тысяч, нет лишних пары тысяч – берешь Kindle. Но при цене Kindle 2022 в 17-20 тысяч это однозначно проигрышный вариант, лишенный ко всему прочему гарантии (у PocketBook она есть – причем двухлетняя). В случае же PocketBook 618 Basic Lux 4 получаешь гораздо более универсальную, удобную и в целом продвинутую читалку. При этом остаются деньги на карту памяти и несколько чехлов, которые можно менять в зависимости от настроения. 

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