Это, тем не менее, не повод идти и скупать кейсы.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Как сообщают СМИ, 18-летний подросток, который, получив бан в Valorant (причина осталась неизвестной), решил попробовать CS:GO, после чего столкнулся с небывалой удачей. Наиграв скромные 34 часа, он открыл кейс с ножом "Керамбит", украшенным редким синим драгоценным камнем с узором, обозначенным как 387. Ценность данного ножа заключается в самом узоре: узор 387 пользуется наибольшим уважением среди любителей ножей карамбит, так как обладает исключительной редкостью и самым ярким оттенком синего цвета. В зависимости от состояния оружия его стоимость может превышать $200 тыс. Стоит отметить, что стоимость ножа в несколько лучшем состоянии, предположительно, составляет $1,5 млн и, по оценкам специалистов, в мире существует не более десятка таких ножей.

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Стример CS:GO с ником OhnePixel, известный тем, что часто распаковывает ящики, сумел связаться со счастливым обладателем ножа вскоре после его распаковки.

"Все сейчас в шоке", – воскликнул неназванный человек. "Так вот, я получил предложение в размере около $150 тыс., что звучит как очень солидная сумма".

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Не задумываясь, OhnePixel ответил: "Это слишком мало. Предыдущий проданный экземпляр был в хорошо изношенном состоянии, и за него заплатили $118 000. Ваш же, напротив, стоит не меньше $200 000".