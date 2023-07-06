Потребление чипа превысило 1000W.

Спустя всего несколько часов после того как оверклокер Cens достиг тактовой частоты в 3975 МГц на RTX 4090 от Colorful, другой энтузиаст и оверклокер с ником Splave одержал большую победу, преодолев порог в 4000 МГц.

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Splave добился этого, используя еще не выпущенную видеокарту ASUS RTX 4090 ROG Matrix. Эта конкретная модель тщательно отобрана и оснащена мощным жидкостным охлаждением. Однако такие оверклокеры как Splave не полагаются только на традиционные методы. Вместо этого они используют жидкий азот в сочетании с огромным количеством терпения и опыта в разгоне.

Splave удалось разогнать RTX 4090 до впечатляющей частоты 4005 МГц в бенчмарке GPUPI, при этом температура GPU составила -34,6°C. Важно отметить, что этот бенчмарк имеет мало сходств с современной 3D-графикой. Легкая нагрузка позволяет процессору достигать более высоких тактовых частот, именно поэтому в мировых рекордах чаще всего фигурирует этот бенчмарк, а не 3Dmark или аналогичные тесты.

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При работе на таких тактовых частотах RTX 4090 требует более 1000W энергии, хотя точное энергопотребление для этих результатов не раскрывается. Чтобы преодолеть барьер в 3,975 ГГц, графическому процессору Colorful iGame потребовалось 1,1 кВт мощности.